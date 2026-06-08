Biz və qonşularımız sülh şəraitində yaşamalıyıq - Lalə Hüseynova "Tofiq Abbasovla dialoq" verilişində - FOTO - VİDEO
"Baku Network" ekspert platformasında "Tofiq Abbasovla dialoq" analitik videolayihəsinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, proqramın qonağı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının prorektoru Lalə Hüseynova olub.
Söhbət zamanı o, mədəniyyətin inkişafında gənclərin rolu, milli kimliyin əhəmiyyəti, uşaqların və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, həmçinin Cənubi Qafqazda sülh və birgəyaşayış perspektivləri ilə bağlı məsələlərə toxunub.
Lalə Hüseynova Azərbaycan musiqi sənətinin gələcəyinin etibarlı əllərdə olduğuna əminliyini ifadə edib.
"İstedadlı gəncləri gördükdə anlayıram ki, çox yaxşı əvəzləmə formalaşır. Musiqi sənətimiz, xüsusilə də mənim dərs dediyim sahə etibarlı əllərdədir. Bizim vəzifəmiz onların yolunu açmaq, onlara kömək etmək, yaxşı müəllim və mentor olmaqdır ki, axtarışlarında özlərini yalqız hiss etməsinlər", - deyə o qeyd edib.
Lalə Hüseynovanın sözlərinə görə, musiqi özlüyündə xalqlar arasında xüsusi ünsiyyət forması olaraq qalır.
"Bir xalqı onun hissləri vasitəsilə anlamaq istəyirsənsə, onun musiqisinə qulaq as. O zaman insanların dünyanı necə yaşadıqları və qavradıqları aydın olar. Azərbaycan muğamından danışanda biz həyat tərzimizdən, düşüncə sistemimizdən və mentalitetimizdən danışırıq", - deyə o bildirib.
44 günlük Vətən müharibəsindən danışan Hüseynova xatırladıb ki, şəhidlər arasında Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbəsi - könüllü olaraq cəbhəyə yollanan istedadlı musiqiçi və tarzən də olub.
"O, əla magistrant, peşəkar tarzən idi. Hərbi xidmətə öz istəyi ilə getmişdi. Bu gənclər ölümün gözünə böyük soyuqqanlılıqla baxırdılar. O, öz kimliyini və Vətənini müdafiə etməyə hazır olan insan idi", - deyə prorektor bildirib.
Lalə Hüseynovanın sözlərinə görə, müharibə Azərbaycan cəmiyyətində həmrəyliyin yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirib.
"Cəmiyyət elə bir həmrəylik göstərdi ki, biz özümüz belə bunu gözləmirdik. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar birləşdilər. Bizim gözəl gəncliyimiz var - savadlı, geniş dünyagörüşlü, öz tarixini yaxşı bilən gənclər", - deyə o vurğulayıb.
Regionun gələcəyindən danışan Lala Hüseynova qeyd edib ki, Cənubi Qafqazın sülhə ehtiyacı var, lakin tarixi yaddaşın qorunması və keçmişin obyektiv şəkildə dərk olunması olmadan davamlı sülh mümkün deyil.
Onun sözlərinə görə, tarixin dərslərini unutmamaq vacibdir.
Lalə Hüseynova bildirib ki, gənc nəsil hörmət ruhunda tərbiyə olunmalı, eyni zamanda öz ölkəsinin tarixini yaxşı bilməli və Azərbaycanın üzləşdiyi riskləri anlamalıdır.
"Hadisələri öz adı ilə çağırmaq, keçmişi xatırlamaq və qonşuların, tərəfdaşların gələcək addımlarını proqnozlaşdırmağı bacarmaq lazımdır. Bununla yanaşı, sülh şəraitində yaşamağı öyrənmək və hər şeydən əvvəl insana insan kimi baxmaq vacibdir", - deyə o qeyd edib.
Lalə Hüseynova həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan tarixən güclü dövlətçilik ənənələrinə malikdir.
"Azərbaycan qarşısında duran vəzifələri niyə bu qədər effektiv şəkildə həll edə bildi? Çünki bizdə tarixən dövlətçilik təfəkkürü formalaşıb. Biz dövlət qurmağı, onu qorumağı və lazım gəldikdə uğrunda savaşmağı bacarırıq", - deyə o bildirib.
Prorektor qeyd edib ki, zəngin tarix, mədəniyyət, muğam, dil və milli yaddaş əsrlər boyu Azərbaycan xalqının öz torpağında qalmasını təmin edib.Sonda o vurğulayıb ki, gələcək nəsillər üçün əsas dərs ləyaqət hissinin, tarixi yaddaşın və dinc birgəyaşayış bacarığının aşılanması olmalıdır.
"Ən vacibi yeni nəsillərə xeyirxahlığı və insanları ayıran deyil, birləşdirən dəyərlərə can atmağı aşılamaqdır. Başqa yol yoxdur", - deyə Lalə Hüseynova bildirib.
Oxuculara verilişin tam videoyazısını təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре