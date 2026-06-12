ABŞ Ali Məhkəməsi azot qazı ilə boğularaq edam etməyi qadağan edib
ABŞ Ali Məhkəməsi Alabama ştatına məhbusları azot qazı ilə boğularaq edam etməyi qadağan edib.
Xarici media yzır ki, Alabama 2024-cü ildə bu edam üsulunu tətbiq edən ilk ştat olub. O vaxtdan bəri ABŞ-da səkkiz nəfər bu şəkildə edam edilib, onlardan yeddisi Alabama ştatındadır.
11 iyun tarixində Alabama ştatında 1998-ci ildə iki nəfəri öldürməkdə təqsirli bilinən 49 yaşlı Ceffri Linin azot istifadə edərək edam edilməsi planlaşdırılırdı. ABŞ federal hakimi edam zamanı azot istifadəsinə qarşı qərar verib və Alabama ştatı hökmdən Ali Məhkəməyə apellyasiya şikayəti verib.
BMT azotla boğulmaqla ölüm hökmünün qadağan edilməsinə çağırıb. Təşkilat hesab edir ki, bu edam üsulu beynəlxalq hüquqa ziddir və qəddar, qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan hesab olunur.
ABŞ-ın 50 ştatından 23-də ölüm hökmü ləğv edilib. Kaliforniya, Oreqon və Pensilvaniya ştatlarında moratorium var. 2025-ci ildə ABŞ-da 47 edam icra edilib ki, bu da 2009-cu ildən bəri ən yüksək rəqəmdir. Ən çox edam Florida (19), ardınca Alabama, Cənubi Karolina və Texas (hər biri beş) ştatlarında həyata keçirilib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре