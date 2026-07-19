https://news.day.az/azerinews/1848931.html Xocavənddə açıq ərazidə yanğın başladı Xocavənd rayonunda açıq ərazidə yanğın baş verib. AZƏRTAC xəbər verir ki, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Ərazinin minalanmış olması yanğınla mübarizə tədbirlərini çətinləşdirir. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir.
Xocavənddə açıq ərazidə yanğın başladı
Xocavənd rayonunda açıq ərazidə yanğın baş verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.
Ərazinin minalanmış olması yanğınla mübarizə tədbirlərini çətinləşdirir.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir.
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