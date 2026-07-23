ABŞ bu ölkədə hərbi əməliyyatlara başlaya bilər
ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyası Malidə fəaliyyət göstərən "Cəmaat Nüsrət əl-İslam vəl-Müslimin" (CNİM) terror qruplaşmasına qarşı hərbi əməliyyat keçirmək imkanını müzakirə edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin yazdığına görə, ABŞ hakimiyyəti belə bir əməliyyat həyata keçirmək qərarı verərsə, Mali Trampın ikinci prezidentlik müddətinin başlanmasından bəri zərbələr endirilməsi barədə göstəriş verdiyi səkkizinci ölkə olacaq. Həmin siyahıya Yəmən, Somali, Suriya, İran, İraq, Nigeriya və Venesuela daxildir.
Ağ Ev Trampın Maliyə zərbələr endirmək barədə göstəriş verməyi planlaşdırıb-planlaşdırmadığı ilə bağlı suala birbaşa cavab verməyib. Bunun əvəzində bildirilib ki, ABŞ Şimali və Qərbi Afrika ölkələrinin hakimiyyətlərini terrorçulara qarşı mübarizəni müstəqil aparmaq üçün Amerika istehsalı olan hərbi texnika almağa çağırır.
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