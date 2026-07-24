50 yaşdan sonra beyin niyə kiçilir? Alimlər qarşısını almağın yollarını açıqlayıblar
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, insan beynində yaş artdıqca təbii dəyişikliklər baş verir və 50 yaşdan sonra bu proses daha nəzərəçarpan olur. Araşdırmalar göstərir ki, hər on ildə beyin həcmi orta hesabla 2-3 faiz azalır.
Day.Az xəbər verir ki, bu dəyişiklik əsasən neyronların ölçüsünün kiçilməsi və onların arasında əlaqələrin zəifləməsi ilə əlaqədardır, lakin bu, bütün sinir hüceyrələrinin kütləvi şəkildə məhv olması demək deyil.
Ekspertlər bildirirlər ki, yaşlanma zamanı beyni dəstəkləyən köməkçi hüceyrələrin fəaliyyəti də zəifləyir. Bununla belə, beynin yüksək neyroplastiklik xüsusiyyəti sayəsində bu prosesi müəyyən qədər ləngitmək mümkündür. Elmi araşdırmalar göstərir ki, beyin müntəzəm şəkildə aktiv saxlanıldıqda, hətta irəli yaşlarda belə bəzi beyin strukturları öz funksiyalarını qoruyub saxlaya bilir.
Mütəxəssislər beyin sağlamlığını uzun müddət qorumaq üçün gündəlik fiziki aktivliyi artırmağı, xüsusilə koordinasiya və diqqət tələb edən məşqlərlə məşğul olmağı tövsiyə edirlər. Eyni zamanda, omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin balanslı qidalanma, davamlı zehni fəaliyyət, kitab oxumaq, yeni biliklər öyrənmək və sosial əlaqələri qorumaq beynin yaşlanma prosesini yavaşlatmağa və idrak funksiyalarını daha uzun müddət güclü saxlamağa kömək edə bilər.
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