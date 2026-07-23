https://news.day.az/azerinews/1849874.html "Qarabağ" “CSKA Sofia” ilə qolsuz bərabərliyə razılaşıb - Avropa Liqası Bu gün "Qarabağ" futbol klubu UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirib. Qurban Qurbanovun çalışdırdığı komanda turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda, Bakıda Bolqarıstanın "CSKA Sofia" kollektivini qəbul edib. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürüb.

"Qarabağ" “CSKA Sofia” ilə qolsuz bərabərliyə razılaşıb - Avropa Liqası

Azərbaycanca, 23 июля 2026 22:01 (UTC +04:00) 345
"Qarabağ" “CSKA Sofia” ilə qolsuz bərabərliyə razılaşıb

Bu gün "Qarabağ" futbol klubu UEFA Avropa Liqasında növbəti oyununu keçirib.

Qurban Qurbanovun çalışdırdığı komanda turnirin ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda, Bakıda Bolqarıstanın "CSKA Sofia" kollektivini qəbul edib.

Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürüb. Matçı italiyalı FIFA referisi Daniele Kiffi idarə edib. Oyunda hesab açılmayıb.

Komandalar arasında cavab matçı iyulun 30-da Sofiya şəhərində baş tutacaq.

Qeyd edək ki, cütün qalibi üçüncü təsnifat mərhələsində Moldovanın "Şerif" - İsrailin "Makkabi" (Tel-Əviv) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.

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Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 710
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