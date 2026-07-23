https://news.day.az/azerinews/1849885.html Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib - FOTO Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli iyulun 23-də Xalq artisti Flora Kərimovanı 85 illik yubileyi münasibətilə evində ziyarət edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazir sənətkarı yubileyi münasibətilə təbrik edərək ona xoş arzularını çatdırıb.

Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib - FOTO

Azərbaycanca, 23 июля 2026 23:20 (UTC +04:00) 341
Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib

Azərbaycanın mədəniyyət naziri Adil Kərimli iyulun 23-də Xalq artisti Flora Kərimovanı 85 illik yubileyi münasibətilə evində ziyarət edib.

Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazir sənətkarı yubileyi münasibətilə təbrik edərək ona xoş arzularını çatdırıb. Bildirilib ki, görkəmli bəstəkarların mahnıları Flora Kərimovanın ifasında musiqisevərlərin böyük rəğbətini qazanıb və bu gün də sevilərək dinlənilir.

Adil Kərimli qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə daim diqqət və qayğı göstərilir. Nazir vurğulayıb ki, Flora Kərimovanın çoxillik sənət fəaliyyəti də dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Görüş zamanı Xalq artisti Flora Kərimova müalicəsinə göstərilən diqqət və dəstəyə görə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını ifadə edib.

  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
  • Adil Kərimli Flora Kərimovanı yubileyi münasibətilə ziyarət edib
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#...
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 237
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 356
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 379
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 391
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 408
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 435
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 414
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 379
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 458
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 428
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 1 652
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 1 704
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 513
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 513
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 468
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 535
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 1 704
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 530
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 489
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 524
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 548
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 540
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 508
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 561
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 534
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 4 754
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 4 290
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 566
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 4 581
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 641
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 606
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 521
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 517
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 848
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 609
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 4 613
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 563
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 578
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 686
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 741
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 623
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 688
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 530
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 746
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 615
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 545
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 546
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 500
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 738
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 556
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 732
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 862
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 122
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 516
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 633
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 613
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 590
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 605
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 1 897
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 5 797
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 592
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 535
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 539
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 589
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 678
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 639
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 542
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 603
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 579
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 511
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 685
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 649
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 082
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 052
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 642
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 905
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 637
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 585
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 2 912
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 512
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 598
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 680
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 719
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 676
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 527
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 784
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 667
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 574
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 712
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 722
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 552
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 738
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 790
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 655
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 710
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 777
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 668
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 130
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 536
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 637
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 649
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 672
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 686
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 786
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 676
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 697
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 678
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 672
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 539
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 676
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 605
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 696
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 610
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 701
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 528
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 791
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 128
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 668
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 847
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 678
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 579
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 722
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 216
Названы важные настройки нового смартфона 28 октября 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 570
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 235
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 11:09 (UTC+04), Политика 737
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 667
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 678
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 705
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 28 октября 10:49 (UTC+04), Экономика 695
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 10:42 (UTC+04), Общество 603
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 28 октября 10:29 (UTC+04), Туризм 597
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 28 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 4 581
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 28 октября 10:26 (UTC+04), Общество 569
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 28 октября 10:22 (UTC+04), Культура 623
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 28 октября 10:18 (UTC+04), Политика 806
Азербайджанская нефть изменилась в цене 28 октября 10:17 (UTC+04), Экономика 757
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 10:11 (UTC+04), Политика 6 153
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 28 октября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 28 октября 10:04 (UTC+04), Экономика 706
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 28 октября 10:01 (UTC+04), Общество 704
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 875
Золото и серебро подешевели 28 октября 09:41 (UTC+04), Экономика 744
BYD выпустил доступный гибрид 28 октября 09:36 (UTC+04), Автоновости 575
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 28 октября 09:31 (UTC+04), Спорт 566
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 28 октября 09:24 (UTC+04), В мире 739
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 28 октября 09:15 (UTC+04), Экономика 730
Официальные курсы валют в Азербайджане 28 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 28 октября 08:45 (UTC+04), В мире 777
Армению захотели исключить из ОДКБ 28 октября 08:37 (UTC+04), В мире 878
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 28 октября 08:25 (UTC+04), В мире 852
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 28 октября 08:12 (UTC+04), В мире 898
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 28 октября 08:08 (UTC+04), Спорт 635
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 28 октября 08:00 (UTC+04), Политика 5 876
В четырех районах Баку не будет света 28 октября 07:46 (UTC+04), Общество 1 489
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 28 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 28 октября 07:19 (UTC+04), В мире 863
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 28 октября 07:07 (UTC+04), В мире 928
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 783
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 28 октября 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 690
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 28 октября 03:45 (UTC+04), Медицина 680
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 28 октября 02:31 (UTC+04), В мире 1 056
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 28 октября 01:17 (UTC+04), Спорт 6 590
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 733
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 28 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 901
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 877
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 147
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 28 октября 00:01 (UTC+04), Политика 987
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 2 096
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 1 014
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 978
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 050
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 746
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 1 039
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 504
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 1 103
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 965
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 032
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 992
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 157
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 1 011
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 628
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 807
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 779
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 025
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 257
Kamran Əliyev BMT rəsmisi ilə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib - FOTO 27 октября 20:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 044
Определился состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы U-23 27 октября 20:37 (UTC+04), Спорт 786
Вынесен приговор Рамизу Мехтиеву - имущество конфисковано 27 октября 20:36 (UTC+04), Общество 1 281
“WhatsApp” istifadəçilərinə xəbərdarlıq edilib 27 октября 20:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 177
БИГ осудила решение Франции по Корсике 27 октября 20:25 (UTC+04), Политика 1 105
В Центре Гейдара Алиева откроется серия выставок в рамках «Art Weekend» 27 октября 20:10 (UTC+04), Культура 2 133
Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване 27 октября 20:00 (UTC+04), Политика 5 648
Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО 27 октября 19:53 (UTC+04), Политика 1 090
Раскрыто число молодежных негосударственных организаций в Азербайджане 27 октября 19:44 (UTC+04), Общество 794
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində “Xalçalar diyarı” sərgisi açılacaq 27 октября 19:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 262
Банк ABB объявил о старте очередного этапа эмиссии облигаций! (R) 27 октября 19:28 (UTC+04), Экономика 1 088
Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО 27 октября 19:24 (UTC+04), Культура 822
В ЮНЕСКО призвали привлекать молодежь к разработке и реализации политики 27 октября 19:21 (UTC+04), Политика 1 046
Азербайджан и ICESCO расширяют сотрудничество в сфере охраны культурного наследия - ФОТО 27 октября 19:19 (UTC+04), Политика 1 042
Еще новости