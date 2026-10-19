Fransanın DİN rəhbəri istefa verdiyini elan edib
Fransanı cənginə alan etirazlar və zorakı iğtişaşlar fonunda ölkənin daxili işlər naziri Loran Nunyes istefa ərizəsini təqdim edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "France Info" məlumat yayıb.
Nazirin istefa ərizəsini təqdim etməsinə baxmayaraq, Fransanın Prezidenti Emmanuel Makron onun istefasını qəbul etməyib.
Yelisey sarayından bildirilib ki, Makron bu qərarı "mövcud şəraitdə asayış və hüquq-mühafizə qüvvələrinin fəaliyyətinə fasiləsiz rəhbərliyin təmin edilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq" qəbul edib.
Prezident Nunyesə ən qısa zamanda asayışın bərpası ilə bağlı yeni tədbirlər görməyi və zorakılığa gətirib çıxaran proqnozlaşdırma və məlumatlandırmadakı uğursuzluqlarla bağlı şəffaflığın təmin edilməsi üçün bütüb lazımı ölçüləri götürməyi tapşırıb.
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