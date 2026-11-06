Azərbaycan nefti bahalaşıb
İtaliyanın Augusta limanında CIF bazisi üzrə Azərbaycanın "Azeri Light" markalı neftinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,03 ABŞ dolları və ya 0,03 faiz artaraq bir barel üçün 106,84 ABŞ dollarına çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə neft bazarı iştirakçılarının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,7 ABŞ dolları və ya 1,70 faiz artaraq 101,60 ABŞ dolları təşkil edib.
"Urals" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,005 ABŞ dolları və ya 0,01 faiz azalaraq bir barel üçün 72,945 ABŞ dolları olub.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 0,18 ABŞ dolları və ya 0,19 faiz azalaraq bir barel üçün 95,98 trABŞ dolları olub.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına görə, cümə günü xam neftin bir barelinin qiyməti 92 dollara yaxınlaşıb.
"Bununla belə, Yaxın Şərqdəki münaqişənin daha tez həll oluna biləcəyinə dair nikbin gözləntilər fonunda neft qiymətləri həftəni təxminən 12 faizlik azalma ilə başa vurmağa hazırlaşır. Bu gözləntilər ABŞ-da keçirilən aralıq seçkilərində Demokratların qələbəsindən sonra güclənib, lakin qeyri-müəyyənliklər hələ də qalır.
Demokratlar Konqresin hər iki palatasına nəzarəti ələ keçiriblər. Bu, Prezident Donald Trampın İrana qarşı müharibəyə dəstəyini məhdudlaşdıra bilər. Məlumatlara görə, Tehran nüvə proqramı ilə bağlı vasitəçilərin təqdim etdiyi təklifləri nəzərdən keçirir. Bununla belə, İran Hörmüz boğazını tam açmazdan əvvəl ABŞ-ın limanlarına tətbiq etdiyi dəniz blokadasının aradan qaldırılmasını, sanksiyaların yumşaldılmasını və dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsini tələb edir.
Eyni zamanda, bazar günündən etibarən Fars körfəzində gəmilərlə bağlı azı beş insident qeydə alınıb. Bu hadisələr dəniz daşımaları üçün risklərin davam etdiyini göstərir.
Bununla belə, vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Körfəz ölkələrindən xam neft ixracı müharibədən əvvəlki səviyyələrə yaxınlaşıb, lakin daşınma xərcləri hələ də yüksək olaraq qalır", - məlumatda qeyd edilib.
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