Düzgün qidalanma xərçəng riskini azalda bilər – Mütəxəssislərdən tövsiyələr
Elmi araşdırmalara görə, düzgün və balanslaşdırılmış qidalanma xərçəng də daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin yaranma riskini azaltmağa kömək edə bilər. Tərəvəz, meyvə, yağlı balıq və antioksidantlarla zəngin məhsullar orqanizmdə iltihabın və oksidləşdirici stressin azalmasına müsbət təsir göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi faydalı qidalar arasında sarıkök, brokoli, gül kələmi, ispanaq, qaragilə, qoz-fındıq və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin balıqlar yer alır. Bu məhsulların tərkibindəki bəzi maddələrin laboratoriya tədqiqatlarında hüceyrələrin qorunmasına və xərçəng proseslərinə təsir göstərə biləcəyi müəyyən edilib. Lakin onların insanlarda xərçəngin qarşısını aldığı hələ qəti sübut olunmayıb.
Xərçəng riskini azaltmaq üçün meyvə-tərəvəz, tam taxıl və paxlalılardan ibarət qidalanmaya üstünlük vermək, emal olunmuş ət və spirtli içkilərin qəbulunu məhdudlaşdırmaq, sağlam çəkini qorumaq tövsiyə olunur. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, heç bir qida xərçəngdən tam qorunmağa zəmanət vermir. Sağlam həyat tərzi, fiziki aktivlik, siqaretdən uzaq durmaq və vaxtında tibbi müayinələr də profilaktikada mühüm rol oynayır.
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