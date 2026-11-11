https://news.day.az/azerinews/1873669.html Rəqsanənin qızı əməliyyatdan sonrakı görünüşünü ilk dəfə paylaşdı - VİDEO Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Yana (Yağmur) son paylaşımı ilə sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağına səbəb olub. Day.Az xəbər verir ki, o, bədənşəkilləndirmə əməliyyatından sonra ilk dəfə canlı yayım açaraq izləyicilərinin qarşısına çıxıb. Yana eyni zamanda plastik əməliyyatdan sonrakı görüntülərini də şəxsi hesabında paylaşıb.
Rəqsanənin qızı əməliyyatdan sonrakı görünüşünü ilk dəfə paylaşdı - VİDEO
Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı Yana (Yağmur) son paylaşımı ilə sosial şəbəkə istifadəçilərinin marağına səbəb olub.
Day.Az xəbər verir ki, o, bədənşəkilləndirmə əməliyyatından sonra ilk dəfə canlı yayım açaraq izləyicilərinin qarşısına çıxıb. Yana eyni zamanda plastik əməliyyatdan sonrakı görüntülərini də şəxsi hesabında paylaşıb.
Gənc qızın dəyişən xarici görünüşü izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Onun yeni görünüşü sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib.
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