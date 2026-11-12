https://news.day.az/azerinews/1873832.html Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü Sumqayıt şəhərində gənc qız müəmmalı şəkildə vəfat edib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 11-i saat 12 radələrində Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Fəxriyyə Məmmədova halı pisləşdiyi üçün təcili tibbi yardım avtomobili ilə yaşadığı evdən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.
Evdə halı pisləşən 25 yaşlı qız öldü
Sumqayıt şəhərində gənc qız müəmmalı şəkildə vəfat edib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 11-i saat 12 radələrində Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində baş verib.
2001-ci il təvəllüdlü Fəxriyyə Məmmədova halı pisləşdiyi üçün təcili tibbi yardım avtomobili ilə yaşadığı evdən xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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