https://news.day.az/azerinews/1873913.html Paşinyan Dublində çətinliklə üzləşdi – Özü paylaşdı - VİDEO Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Dublindəki hoteldə dabançəkənin olmamasından şikayətlənib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial Facebook səhifəsində Dublindəki hoteldən görüntüsünü paylaşıb. Videoda o, dabançəkəndən istifadə etmədən ayaqqabı geyinməyə çalışır. "Bu hoteldə nədənsə dabançəkən yoxdur.
Paşinyan Dublində çətinliklə üzləşdi – Özü paylaşdı - VİDEO
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Dublindəki hoteldə dabançəkənin olmamasından şikayətlənib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o sosial Facebook səhifəsində Dublindəki hoteldən görüntüsünü paylaşıb. Videoda o, dabançəkəndən istifadə etmədən ayaqqabı geyinməyə çalışır.
"Bu hoteldə nədənsə dabançəkən yoxdur. Ayaqqabını əziyyətlə geyinməli olacağam", - deyə baş nazir bildirib.
Video "Elit həyatın fəsadları" yazısı ilə müşayiət olunub.
Nikol Paşinyan Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) IX sammitində iştirak etmək üçün işgüzar səfərlə İrlandiyaya gedib. Səfər çərçivəsində onun xarici həmkarları ilə ikitərəfli görüşləri də nəzərdə tutulub.
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