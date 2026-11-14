Azərbaycanda investisiya artımının əsas mənbəyi neft-qaz və mədənçıxarma sektoru olub
2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala investisiyaların artımı əsasən neft-qaz və mədənçıxarma sektoruna yönəldilmiş sərmayələr hesabına təmin edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatına əsasən, hesabat dövründə neft-qaz sektoruna investisiyalar real ifadədə 30,8 faiz artdığı halda, qeyri-neft-qaz sektorunda artım 3,1 faiz olub.
AMB-nin məlumatına görə, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 14,7 milyard manat investisiya yönəldilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10,9 faiz çoxdur.
Ümumi investisiya qoyuluşunun 8,05 milyard manatı və ya 54,8 faizi məhsul istehsalı sahələrinin payına düşüb. Qeyri-neft-qaz sektoruna yönəldilmiş 9,8 milyard manat investisiyanın isə 1,8 milyard manatı qeyri-neft-qaz sənayesində istifadə olunub.
Sərmayə qoyuluşunun sahələr üzrə bölgüsündə sənaye 45,4 faizlə ilk sırada qərarlaşıb. Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, eləcə də tikinti sahələrinin hər biri ümumi investisiyaların 21,6 faizini cəlb edib.
İnvestisiya artımının ən yüksək tempi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində qeydə alınıb. Bu sektora yönəldilən vəsait ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 36,2 faiz artıb. Nəqliyyat və anbar təsərrüfatına investisiyalar isə 9,7 faiz yüksəlib.
Sənaye sektoruna kapital qoyuluşu 22,9 faiz artıb. Mərkəzi Bank bu dinamikanın əsasən mədənçıxarma sənayesinə yönəldilmiş investisiyalarla əlaqəli olduğunu vurğulayıb. Bu göstərici sənaye investisiyalarının artımında hasilat sahəsinin mühüm rol oynadığını göstərir.
Maliyyələşmə mənbələri üzrə bölgüyə əsasən, investisiyaların 75,9 faizi daxili, qalan hissəsi isə xarici mənbələr hesabına təmin edilib. Daxili investisiyaların tərkibində qeyri-neft-qaz sektorunun payı 82,3 faiz təşkil edib.
İnvestorların mülkiyyət formasına görə bölgüsündə qeyri-dövlət sektorunun payı 55,1 faiz, dövlət sektorunun payı isə 44,9 faiz olub.
Beləliklə, hesabat dövründə Azərbaycanda investisiya fəallığının artmasına baxmayaraq, kapital qoyuluşunun strukturunda sənaye və xüsusilə mədənçıxarma sahəsinin çəkisi yüksək olaraq qalıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре