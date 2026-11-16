https://news.day.az/azerinews/1874699.html Elariz ABŞ-dəki qazancından danışdı Uzun müddətdir ABŞ-də yaşayan müğənni Elariz Məmmədoğlu okeanın o tayındakı fəaliyyəti və gündəlik məşğuliyyəti barədə açıqlama verib. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə aparıcı Fərid Rəsulla söhbəti zamanı danışıb.
Elariz ABŞ-dəki qazancından danışdı
Uzun müddətdir ABŞ-də yaşayan müğənni Elariz Məmmədoğlu okeanın o tayındakı fəaliyyəti və gündəlik məşğuliyyəti barədə açıqlama verib.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi bu barədə aparıcı Fərid Rəsulla söhbəti zamanı danışıb. O bildirib ki, Amerikada da musiqi fəaliyyətini davam etdirir, müxtəlif ştatlarda keçirilən toy və ad günü mərasimlərinə dəvət alır.
Elariz Məmmədoğlu Nyu-Yorkda isə restoran biznesi ilə məşğul olduğunu və öz işini idarə etdiyini söyləyib.
"Toylara, ad günlərinə dəvət edirlər. Başqa ştatlara gedirəm. Nyu-Yorkda isə restoranımda işimi görürəm", - deyə müğənni bildirib.
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