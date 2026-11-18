https://news.day.az/azerinews/1875184.html Almaniya XİN Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib Ukraynaya etdiyi yardımlara görə, Azərbaycana təşəkkür edirik. Avropada stabilliyin qorunması üçün bu, böyük töhfədir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephul Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək
Almaniya XİN Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib
Ukraynaya etdiyi yardımlara görə, Azərbaycana təşəkkür edirik. Avropada stabilliyin qorunması üçün bu, böyük töhfədir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephul Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
Xəbər yenilənəcək
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