https://news.day.az/azerinews/1875609.html XİN-də yeni təyinat Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) rəisi vəzifəsinə təyinat olub. Day.Az "Müsavat"a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə nazirlikdə çalışan Jalə İbrahimova təyin edilib.
XİN-də yeni təyinat
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) rəisi vəzifəsinə təyinat olub.
Day.Az "Müsavat"a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə nazirlikdə çalışan Jalə İbrahimova təyin edilib.
Qeyd edək ki, AIDA Azərbaycan dövləti tərəfindən beynəlxalq humanitar və inkişafa yardım fəaliyyətini həyata keçirir.
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