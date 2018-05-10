Евгения Невмержицкая: «Театр не умрет никогда» - ИНТЕРВЬЮ

Недавно заслуженная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая отметила 55-летие службы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Свой сценический юбилей она отметила спектаклем "Афинские вечера" по пьесе Петра Гладилина, который был поставлен к ее 70-летию народным артистом Александром Шаровским, и который благодаря захватывающему сюжету и великолепной игре актеров, продолжает собирать аншлаг. Многие поклонники поздравили любимую актрису в заключении спектакля.

Day.Az также присоединяется к поздравлениям и представляет наше интервью с актрисой.

"Мне уже давно хочется чего-нибудь новенького", - говорит моя героиня в "Афинских вечерах". Этот спектакль был поставлен на мой юбилей, и так получилось, что он попал и на мой сценический юбилей, за что я благодарна руководству театра. 10 лет назад (страшно произносить даже, как давно это было), на мое сценическое 45-летие выпал спектакль "Брачное агентство 1+", мы вместе с коллективом и близкими мне людьми, публикой отметили эту дату.

Я думала, ну, кому это надо - 55 и 55. И что? Но мне наш директор Адалят Гаджиев прислал роскошное блюдо с Лейли и Меджнуном для моей коллекции хохломы, конфеты и цветы. И я была очень удивлена и тронута этим жестом. Это приятно. На данном этапе существования нашего театра из всех работающих артистов, по-моему, только у меня такой стаж.

Меня взяли в театр с первого курса. Мне было 18 лет, когда из театра ушла по семейным обстоятельствам молодая актриса. Руководство театра пришли к нам в институт, меня послушали и сказали с завтрашнего дня приходить на работу. И вот так началась моя трудовая деятельность. Меня сразу ввели в спектакли.

Первым моим спектаклем был "День рождения Терезы". А на следующий день появилась статья в газете с заголовком - "День рождения актрисы". Для меня это было чем-то невероятным, я только-только училась ходить по сцене, а мне посвятили статью. Тогда я работала с актерами, которые были для меня кем-то вроде богов - Адамов, Одушев, Корнилов, Антропова, их уже никого нет. Я с ужасом вдруг осознаю, что тех людей нет. "Все умерли, а я живу", - как говорит моя героиня... Жалко. Какие были артисты. Когда я играла Раневскую в спектакле "Вишневый сад", там был такой монолог: "Сколько видели эти стены, сколько видели они, сколько слышали...". Но время неумолимо. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет (улыбается сквозь слезы). У нас есть очень хорошая молодежь, талантливые ребята.

Театр - такой организм, который выживает в любой ситуации. Знаете, говорят, что незаменимых нет. Да, действительно, незаменимых нет. Можно любого человека заменить. Но при этом есть неповторимые. Из всех названных мною актеров у каждого есть своя ниша и каждый из них был неповторимой личностью. Поэтому я очень иронично отношусь к мнению, что незаменимых нет.

Что бы я хотела сыграть? Даже не знаю. Моя судьба сложилась так, что на каждый мой юбилей Александр Яковлевич Шаровский обязательно что-то ставил для меня. В моей жизни было столько ролей. Я играла Жозефину с Фуадом Поладовым, играла Раневскую в спектакле "Вишневый сад", играла много в азербайджанских пьесах, мне даже сложно сейчас вспомнить, потому что количество ролей зашкаливает уже за 200. Конкретно, что именно я хотела бы сыграть, сказать не могу. Но я просто хотела бы сыграть еще что-нибудь.

Я никогда не отказывалась от ролей в театре. Какую бы роль мне не предложили, я играла с удовольствием, даже негативные, неприятные роли. Например, в спектакле "Интервью в Буэнос-Айресе" я играла роль предательницы, фашистки. Это была очень неприятная роль. Я на этот спектакль пригласила своего педагога по математике Давида Георгиевича (смеется). Он пришел вместе с сестрой, и я видела, что они сидят в первом ряду с цветами. Отыграла спектакль, смотрю, они не вышли, цветов мне не дали, ушли... Я выхожу после спектакля, смотрю, Давид Георгиевич стоит с цветами и говорит "Женечка, спасибо, что ты пригласила нас в театр, вот мы тебе цветочки принесли", а я спрашиваю: "Почему вы мне цветы на сцену не вынесли?". Давид Георгиевич удивленно: "Ну, ты же не играла". Я говорю, как не играла, я же играла вот эту девочку фашистку в желтом платье, черном парике. И он удивленно воскликнул "Это была ты?" (смеется). Это была самая высокая оценка для меня, они меня просто не узнали. Но как ни странно, я эту роль тоже любила, там был невероятно проникновенный монолог...

Когда я была молодой, я была сказочной актрисой. Я играла во всех сказках, царевен, принцесс, лису, Бабу Ягу... В "Оловянном солдатике" я играла крысу. И играла ее так, что дети присылали мне открыточки с признаниями в любви (смеется). Я обожала сказки и играла в них до 50-ти лет. Я бы играла и после 50-ти, если бы не болезнь. Ведь самый благодарный зритель это дети и солдаты.

Когда мне вынесли смертный приговор, я сказала: " Доктор, я буду жить, я не имею права умереть, у меня папа болеет тяжело". И когда меня прооперировали, я всех успокаивала, что все будет хорошо, не беспокойтесь. Я победила рак.

Всех близких готовили к тому, что я умру, но я выкарабкалась. И вот уже 22 года как я живу. Не знаю, наверно это сила воли, я просто поставила себе программу, что я должна жить. Хотя я не могла ходить, лежала как беспомощная.

Рядом со мной был мой супруг Сафа Мирзагасанов, мой сын, друзья. Меня спас Бог и Театр. Я выкарабкалась и ужасно страдаю, когда уходят мои коллеги, уходят один за другим - Аскер ушел, Юра Балиев ушел, Фуад Поладов... Мне тяжело и страшно об этом думать... Наверное, мой срок не настал тогда, наверное, я что-нибудь должна была сыграть еще...

55 лет я выступаю на сцене РДТ. Сцена привязала к себе. Я здесь родилась и, наверное, здесь я и умру. У нас были очень тяжелые моменты в театре, во время смены власти в стране русскую драму чуть не закрыли, многие актеры уехали в Россию. А я сказала, что я не уеду. Это моя родина, я не представляю себе жизни без Баку. Не могу жить без Азербайджана. Поэтому я никогда никуда не хотела уезжать, ни в другой театр переходить.

Хотя было одно время, когда Олег Ефремов (бывший худрук МХАТа) очень тесно сотрудничал с нашим театром, приезжал сюда на гастроли, со спектаклем "Назначение" с Ниной Дорошиной, которая недавно умерла... Тогда у меня была возможность уехать в Москву и работать в их театре. Но я сказала, что не хочу, я уже вросла корнями в эту землю и в этот театр (смеется). О чем и говорит этот срок - 55 лет.

Я глубоко убеждена, что театр не умрет никогда. Недаром говорят: "Весь мир театр, а люди в нем актеры". Поэтому театр никогда не умрет. Да, кино, телевидение, Интернет есть у всех, но такого ежеминутного общения со зрителем нет нигде, кроме театра.

Художник оставляет после себя картины, киноактеры оставляют фильмы, а театр это сиюминутное творчество и после себя мы ничего не оставляем. Мы вышли сегодня на сцену, отдали эмоции, настроение, и все - этот день кончился, и никогда уже такой спектакль не повторится. Поэтому я считаю, что театр никогда не умрет.

Франгиз Агаларова