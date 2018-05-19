В Баку покажут спектакль "Простодушная Эрендира" - ВИДЕО

19 мая 2018 14:02

Только один день, 19 мая, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоятся гастроли знаменитого театра Колумбии "АКТО ТЕАТРО" со спектаклем "Простодушная Эрендира". Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

Спектакль поставлен по мотивам повести колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке".

Все желающие посетить спектакль могут подойти в кассу театра за пригласительным билетом в 18:30.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля - Джон Марио Ривера, художник по свету - Вайнер Санчес, звукорежиссер - Даниэла Кинтеро.

В спектакле заняты - Лина Родригес, Диана Солано, Карлос Гонзалес, Алекс Буитрон, Джон Марио Ривера, Джулиана Диас, Мануэль Мурильо.

Постановка будет представлена в сопровождении субтитров на русском языке.
Начало - в 19:00.

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Приглашение на спектакль по повести Габриэля Гарсиа Маркеса: Не пропустите!

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