В Баку покажут спектакль "Простодушная Эрендира" - ВИДЕО
Только один день, 19 мая, на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоятся гастроли знаменитого театра Колумбии "АКТО ТЕАТРО" со спектаклем "Простодушная Эрендира". Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.
Спектакль поставлен по мотивам повести колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабушке".
Все желающие посетить спектакль могут подойти в кассу театра за пригласительным билетом в 18:30.
Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля - Джон Марио Ривера, художник по свету - Вайнер Санчес, звукорежиссер - Даниэла Кинтеро.
В спектакле заняты - Лина Родригес, Диана Солано, Карлос Гонзалес, Алекс Буитрон, Джон Марио Ривера, Джулиана Диас, Мануэль Мурильо.
Постановка будет представлена в сопровождении субтитров на русском языке.
Начало - в 19:00.
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