В Азербайджане учреждена общественная награда "Золотой орден имени академика Рафиги Алиевой" - ФОТО

На заседании редакционного совета международного журнала "Мой Азербайджан" было принято решение об учреждении общественной награды - "Золотой орден имени академика Рафиги Алиевой" в честь 86-летия видного ученого. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие почетные члены редакционного совета международного журнала "Мой Азербайджан" - учредитель и главный редактор Эмиль Насирли, глава официального представительства Бакинского международного центра мультикультурализма по Молдове, Украине, Румынии, Венгрии и Болгарии, известный правовед, почетный председатель редакционного совета Аурелия Григориу, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доцент кафедры прикладного искусства и дизайна Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, председатель редакционного совета журнала Фахрия Халафова, заведующая кафедрой экологической химии БГУ, профессор Севиндж Гаджиева, заведующая кафедрой истории народов Кавказа БГУ, доктор исторических наук, профессор, заслуженный учитель Азербайджана Ирада Гусейнова, первый заместитель главного редактора Фикрет Нагиев и другие.

На открытии Фахрия Халафова рассказала о плодотворной научной деятельности известного ученого академика Рафиги Алиевой (20 сентября 1932 года, Нахчыван - 6 мая 2017 года, Баку) , ее вкладе в развитие химической науки в республике.

"Первая и единственная женщина-академик в области аналитической химии в Азербайджане Рафига Алиева добилась больших научных достижений, одна из незабываемых личностей, создавших единство науки и образования", - сказала Фахрия Халафова.

"Золотой орден имени академика Рафиги Алиевой" учрежден для награждения граждан за особо выдающиеся заслуги в научно-исследовательской деятельности, вклад в развитие культуры и искусства, спортивные достижения, укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, за весомые открытия, способствующие научно-техническому прогрессу, достижения в сфере просвещения, образования, общественной и социальной деятельности.

Аурелия Григориу отметила, что орденом могут быть награждены не только граждане Азербайджана, но и других стран. Орденом награждается кандидатура в соответствии с решением экспертно- редакционного совета международного журнала "Мой Азербайджан".

Выступившая от имени семьи академика Рафиги Алиевой, ее дочь Севиндж Гаджиева выразила признательность участникам мероприятия и рассказала о содержательной научной деятельности видного ученого, ее высоких моральных качествах, поделилась своими воспоминаниями.

"Рафига ханум является одной из тех, жизнь которых продолжается и после ее окончания. Она сыграла важную роль в общественно-социальной жизни страны, развитии науки и образования. Как заботливый педагог и ученый, Рафига ханум живет в памяти каждого, кто ее знал, ее вспоминают самыми добрыми чувствами. Для кого-то она была учителем, для кого-то - научным руководителем и заботливым советником, для кого-то другом, незаменимым коллегой, которая могла утешить в тяжелые, кризисные моменты и прекрасной матерью. Рафига Алиева, посвятившая жизнь химической науке, была еще и умелым педагогом. Ученый, более полувека занимавшаяся педагогической деятельностью, отдавала все знания и умения делу подготовки высококвалифицированных кадров. Как ученый, умеющая передать свои глубокие знания и богатый опыт грядущим поколениям, она создала большую научную школу. Ее ученики работают не только в Азербайджане, но и в ведущих научных центрах и университетах СНГ, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии, Израиля, Турции и европейских стран, они снискали большой авторитет нашему народу. Такая судьба уготована отнюдь не каждому ученому. Более 450 научных работ, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов - это заслуживающий внимания результат многолетней деятельности Рафиги Алиевой. Кроме того, под ее руководством было подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук", - сказала Севиндж Гаджиева.

Фахрия Халафова подчеркнула, что инициатива учредить награду, названную в честь Рафиги Алиевой - это естественное явление, поскольку личность ее заслуживает безграничного уважения. Память о ней будет увековечена, ее имя золотыми буквами вписано в историю науки, образования, просветительства. Также этот орден может стать дополнительным стимулом для новых достижений. В мировой практике часто используется такой метод, когда в честь имени выдающихся личностей учреждают ордена, медали и другие награды.

Выступившие Эмиль Насирли, Ирада Гусейнова, Фикрет Нагиев и другие отметили, что решение об учреждении "Золотого ордена имени академика Рафиги Алиевой" приурочено к 86-летию великого ученого-химика, заслуженного деятеля науки, обладателя ордена "Шохрат" Рафиги Алирза гызы Алиевой, которое исполняется 20 сентября 2018 года. Было подчеркнуто, что люди, внесшие ценный вклад в мировую науку, посвятившие жизнь своему народу, никогда не забываются, память о них живет вечно. Одним из них является самоотверженный ученый и большой педагог Рафига Алиева. "Мы уверены в том, что для любого деятеля современности будет большой честью удостоиться столь высокой награды с именем академика Рафиги Алиевой", - заявили члены редакционного совета международного журнала "Мой Азербайджан".

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