Учащиеся музыкальных школ города Шуша отметят юбилей Сулеймана Алескерова

В Союзе композиторов Азербайджана 19 февраля в 12.00 состоится научно-практическая конференция, посвященная 95-летию со дня рождения выдающегося композитора, педагога, дирижера, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, народного артиста Азербайджана Сулеймана Алескерова, сообщили Trend в пресс-службе СКА, передает Day.Az.

В мероприятии примут участие председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Джалал Аббасов, заслуженный деятель искусств, профессор Акиф Гулиев, заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмимразгызы.

В музыкальной части мероприятия будут представлены камерно-инструментальные и вокальные произведения Сулеймана Алескерова. Они прозвучат в исполнении известных вокалистов и инструменталистов, в числе которых - заслуженные артисты Сахиб Пашазаде, Анар Шушалы, а также учащиеся музыкальных школ Шушы, которые временно расположены в столице.

В мероприятии также примут участие представители Азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

"Сулейман Алескеров внес значительный вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры. Его перу принадлежат произведения, оставившие заметный след в истории национальной музыки: опера "Багадур и Сона", восемь музыкальных комедий, среди которых "Улдуз", "Нищий сын миллионера", кантаты, вокально-симфонические поэмы, многочисленные оркестровые сочинения как для симфонического, так и для оркестра народных инструментов, а также песни и романсы. Эти сочинения запомнились современникам своим светлым жизнеутверждающим строем, эмоциональной открытостью, ярким мелодизмом.

Многолетняя дирижерская и педагогическая работа Сулеймана Алескерова также имеет свои плоды. У него много учеников, ныне работающих в оркестре народных инструментов, в коллективах театров и школ, в Бакинской музыкальной академии и Национальной консерватории.

Активную организаторскую деятельность Сулейман Алескеров вел и в Союзе композиторов Азербайджана. В 1972 году по его инициативе в Нагорном Карабахе было создано Шушинское отделение Союза композиторов, председателем которого он был со дня основания этой структуры и до конца своей жизни. Будучи выходцем из Шушы, тесно связанный со своей "малой родиной", Сулейман Алескеров много сил и энергии отдавал развитию и процветанию музыкальной культуры этого региона, сохранению и приумножению его традиций", - говорится в сообщении СКА.