15 марта в Международном центре мугама в рамках проекта "Dəyirmi masa" ("Круглый стол") прошел научный семинар на тему "Традиции Новруза как проявление национальных моральных ценностей".



Доктор наук по искусствоведению Наиля Рагимбейли, выступив с речью об исторической значимости праздника Новруз, рассказала, что имеющий древнюю историю праздник торжественно отмечается нашим народом каждый год. Прошедший через истоки веков и дошедший до наших дней Новруз является одним из самых красивых праздников. Отмечать этот праздник означает встречу нового года, первого дня весны. Пройдя через испытания веков, отражающий в себе моральные ценности и обычаи нашего народа, Новруз создал стойкую опору для укрепления союза и вежливости между людьми, оказания снисходительности и внимания друг к другу.



Было отмечено, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2009-м году праздник Новруз был внесен в репрезентативный список Юнеско по нематериальному культурному наследию человечества и это стало еще одной блистательной страницей истории азербайджанской культуры. 23 февраля 2010-го года на 64-й сессии заседания Генеральной Ассамблеи ООН 21-е марта было объявлено "Международным Днем Новруза".



Также было отмечено, что этот семинар, как и все другие семинары, проводимые Центром мугама, имеет особую значимость в изучении народного творчества. Научные доклады, представленые в семинаре могут стать научным источником в изучении Новруза и открыть новые перспективы для будущих исследований.



На семинаре были выслушаны доклады доктора наук по филологии, профессора Сейфеддина Рзасоя - "Традиции Новруза как система национальных моральных ценностей", доктора наук по философии Атеша Ахмедли - "Ритуальное значение и философия вторников Новруза", доктора наук по филологии, профессора Физули Баята - "Новруз в тюркском мире", заслуженного деятеля искусства, доктора наук по искусствоведению, профессора Эльнары Дадашовой - "Тема Новруз в творчестве азербайджанских композиторов", доктора наук по филологии Низами Мурадоглы - "Новруз в азербайджанской классической литературе", доктора наук по искусствоведению Беновшы Рзаевой - "Новруз в музыкальном фольклоре".



На научном семинаре были озвучены песни заслуженного деятеля искусств, композитора, профессора Эльнары Дадашовой "Vüqarlı dağları sevirəm vətən", "Bahar sərgisi" и "İlk Bahar".