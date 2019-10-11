Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева прошел концерт в рамках второго Фестиваля азербайджанских народных песен.

Фестиваль, который направлен на пропаганду национально-духовных ценностей, реализуется азербайджанским телеканалом Mədəniyyət TV при поддержке министерства культуры Азербайджана и содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА.

Цель проекта - представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. Стартовавший в Баку и Гяндже Фестиваль продлится до 13 октября и представит публике научный симпозиум с участием музыковедов, занимающихся изучением народных песен, а также выступления ансамблей народных инструментов, вокальные вечера.

Вчера на сцене Филармонии выступила Азербайджанская государственная хоровая капелла, которая представила зрителям азербайджанские народные песни в обработке для хора "Səndən mənə yar olmaz", "Almanı atdım xarala", "Bülbülün geydiyi sarı", "Gözəlim sənsən", "Bağçada güllər", "Qubanın ağ alması", "Sarı gəlin", "Bağa girdim üzümə", "Qara gilə", "Laylay", "Bayatı-Şiraz" и др.

Солировали в этот вечер Исмайыл Юнусов, Масхати Джабарова и Шакир Марданов.

Художественный руководитель и главный дирижер Хоровой капеллы - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова.

Концертмейстер - Нариман Амирасланов.

Каждое исполнение хора и солистов завершалось бурными аплодисментами и восторженными возгласами "браво" публики.

Добавим, что художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист, директор Mədəniyyət TV - Рамиль Гасымов, главный координатор фестиваля - Бахруз Нифталиев, координатор - доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, музыкальный редактор - Риад Гулиев, редактор - Нурай Алиева.

Н. Гасымова

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