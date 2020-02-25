Вчера в Бакинском книжном центре прошла презентация книги-альбома Народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова "Карабахнаме. Страницы истории".

Как передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.Ru, на мероприятии также была организована выставка гравюр, вошедших в книгу.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, Народный художник Агали Ибрагимов, Народные писатели Анар, Натиг Расулзаде, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде, ученый, тележурналист Этибар Бабаев, директор издательской компании "Təhsil" Турал Ахундов, руководитель Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова, заслуженный деятель искусств АР, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев в своих выступлениях отметили, что графические рисунки Арифа Гусейнова словно переносят нас в Карабах. Гравюры, на которых изображены композитор Узеир Гаджибейли, поэтесса Натаван, символ Карабаха харыбюльбюль, карабахские ханенде, исторические битвы, выдающиеся военнослужащие Джамшид Нахчыванский, Самед бек Мехмандаров и другие представляют не только художественную, но и историческую ценность.

Вечер украсили музыкальные выступления Гызылгюль Бабаевой, заслуженного артиста Ясафа Эйвазова, победителей международных конкурсов Вусала Айдамирова и Ибрагима Бабаева.