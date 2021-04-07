Военное искусство азербайджанского народа в эпосе «Кёроглу»

В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) прошла презентация книги "Военное искусство азербайджанского народа в народном эпосе "Кёроглу"".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в музее.

Мероприятие было организовано с ограниченным количеством участников с учетом требований карантинного режима.

В своем выступлении заведующий отделом научных экспозиций и выставок, доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов отметил, что книга написана участником Первой Карабахской войны, военным историком Юсифом Агаевым. Цель издания - изучение и исследование военной истории в эпосе "Кёроглу".

Было подчеркнуто, что в издание включены фотографии ряда экспонатов, хранящихся в музейном Фонде оружия и флагов.

Автор предисловия к книге - директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что информация, представленная в книге, сравнивалась с письменными источниками того периода, в исследовании использовались музейные материалы, а также обширная научная литература.

Юсиф Агаев рассказал, что в книге рассматриваются различные аспекты боевых искусств того периода на основе легенды, созданной в конце XVI - начале XVII веков.

В издании анализируются стратегия и тактика того времени, сбор и обучение войск, тыловое обеспечение, разведка, походы и сражения, оружие.

Говоря о Второй Карабахской войне, Агаев заявил, что победа азербайджанской армии - это славный триумф нашей военной истории.

Отметим, что научный редактор книги - доцент Сабухи Ахмедов, военный советник - генерал-лейтенант Талиб Мамедов.

Кёроглу - храбрый и бесстрашный воин, умелый полководец, покровитель простых тружеников, ашуг и тонкий ценитель поэзии и искусства.