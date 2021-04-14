Наследие Низами Гянджеви в творчестве азербайджанских композиторов

В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя в Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция "Низами и музыка", сообщили Day.Az в пресс-службе СКА. Конференция была подготовлена секцией "Музыковедение" Союза композиторов под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора Земфиры Кафаровой.

Творческое наследие Низами представляет собой неиссякаемый источник для исследований не только в области литературоведения, но и для ученых-искусствоведов и музыковедов. Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2021 года "Годом Низами" еще более стимулировало научно-исследовательскую деятельность в этой области. Тематика конференции привлекла внимание многих музыковедов: для участия в ней в секретариат Союза композиторов поступило более 20 заявок. В связи с этим было принято решение о проведении трех конференций, первая из которых состоялась сегодня, а вторая и третья намечены соответственно на май и июнь.

На открытии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что творчество Низами оказало большое влияние на азербайджанское композиторское искусство, что его образом и поэзией были вдохновлены выдающиеся музыкальные произведения. Многие из них уже подробно исследованы музыковедами, но есть и такие, которые еще предстоит изучить и донести до общественности. Внести свой вклад в это важное дело - это и является основной задачей организуемых конференций.

Большая часть докладов была посвящена отражению наследия Низами в творчестве азербайджанских композиторов. Доктор искусствоведения, профессор, ответственный секретарь Союза композиторов Джамиля Гасанова выступила с докладом "Тема Низами в творчестве Гара Гараева", доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадят Тахмиразгызы - с темой "Наследие Низами в музыке Фикрета Амирова", заслуженный работник культуры, доктор философии по искусствоведению, доцент Улкяр Талыбзаде - с темой "Взаимосвязь поэзии и музыки в романсах-газелях "Сенсиз" и "Севгили джанан" Узеира Гаджибейли".

О взаимосвязи искусств в эпоху Низами рассказа в своем выступлении доктор философии по искусствоведению, профессор Бакинской музыкальной академии Айтадж Рагимова, а доцент Лейла Зохрабова сделала обзор книги известного музыковеда, ныне покойной Саадят Абдуллаевой "Музыка в творчестве Низами. Низами в музыке".

На конференции выступили также молодые музыковеды, которые только готовятся вступить в ряды Союза композиторов: доцент Дильбяр Мамедова ("Опера "Низами" Афрасияба Бадалбейли") и музыковед Фидан Насирова ("Опера "Нушаба" Зульфугара Гаджибекова по поэме "Искендернаме" Низами").

Все доклады, большинство из которых содержали в себе новые, неизвестные ранее факты, были выслушаны с большим вниманием и интересом.

В заключение конференции присутствующих ожидал приятный сюрприз: в талантливом исполнении заслуженного артиста Ильхама Назарова при сопровождении лауреата международных конкурсов Фагана Гасанли впервые за прошедшие со дня премьеры десятилетия прозвучали два фрагмента из оперы "Низами" Афрасияба Бадалбейли.