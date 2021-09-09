Джаз и кино на XVI Бакинском джазовом фестивале

В рамках XVI Бакинского джазового фестиваля 11 и 12 сентября, в 20:00, в Art Tower в Ичери шехер состоится показ фильмов, ставших легендой кинематографа прошлого века, сообщили Day.Az организаторы.

Джаз и кино родились в конце прошлого века буквально в один год - в 1895-м. На заре ХХ века они являлись новыми видами развлечений, и их путь к искусству был стремительным и триумфальным. По статистике Европейского издания Jazz Cinema, в справочнике упоминается около 4000 всевозможных фильмов, где саундтреком звучит джаз. В эпоху Великого Немого в каждом кинотеатре Старого и Нового Света у экрана располагалось фортепиано для тапёра, импровизировавшего стандарты для тех или иных жанров. Впоследствии определённые лейтмотивы стали знаменитыми джаз стандартами, так как кинозалы были кузницей для оттачивания мастерства именитых джазовых пианистов. Последние пять лет на Бакинском джаз-фестивале ежегодно демонстрировались те фильмы, где внимание акцентировалось на работе композитора с джаз саундтреком и на том, как выстроен в такт по нотам монтажный ряд фильма.

Следуя девизу фестиваля "Джаз победы", киновед Ульви Мехти предлагает ценителям джаза и кино окунуться в триумфальную атмосферу аудиовизуальной гармонии. Документально-игровая киноимпровизация Вима Вендерса о постреволюционной Кубе и джаз импровизации легендарного джаз-банда диксиленда Buena Vista Social Club, демонстрирующего в унисон победу духа и многолетнего упорства. Фильм New York, New York - лирическая драма Мартина Скорсезе, воплощённая в жанре мюзикл, саундтрек которого наполнен джаз-стандартами в исполнении Френка Синатры и Лайзы Минелли. Это фильм о торжестве любви в день празднования победы над фашизмом, спустя год после окончания Второй мировой войны.

Мероприятие можно посетить по предварительной регистрации и при наличии ковид-паспорта.

Бакинский джаз-фестиваль (BAKU JAZZ FESTIVAL) пройдет с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей этого года музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расул, Ниджат Асланов и другие. Будут представлены выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы, конкурс молодых исполнителей I am Jazzman. Директор фестиваля - Лейла Эфендиева.