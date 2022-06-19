Эмин Агаларов рассказал о проекте приключений и знакомстве с удивительной культурой и атмосферой Азербайджана

В преддверии международного музыкального фестиваля Sea Breeze Summer Fest - сезона летних концертов в Sea Breeze Resort, который начался с сольного концерта народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), музыкант встретился с журналистами и поделился творческими планами, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Встреча прошла в зале "Муслима Магомаева" Sea Breeze Resort&Residence.

Песнями легендарного азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева (1942-2008) восхищались миллионы жителей во многих странах мира, его имя было настоящим символом XX века. Тембр голоса Муслима Магомаева, как и его манера исполнения, несравнимы ни с чем, а его песни до сих пор остаются популярными. С ранних лет EMIN слушал его песни, пытался исполнять их, позже - вместе с Муслимом Магомаевым, у него дома. По словам певца, Муслим Магомаев сыграл ключевую роль в его жизни и музыке, всегда был для него не просто наставником, но и вдохновением, эталоном, к которому надо стремиться. Интересно, что еще в сентябре 2007 Муслим Магомаев после десяти лет молчания вернулся на сцену, чтобы спеть дуэтом именно с EMIN-ом. Причем, во время исполнения легендарной композиции "My way" произошла символическая передача микрофона народного артиста СССР молодому талантливому исполнителю.

В честь 80-летия Муслима Магомаева Эмин Агаларов примет участие в концертных программах, которые пройдут в Москве и Баку с участием известных артистов. EMIN принимает самое активное участие в проведении этих вечеров. Концерт в Москве пройдет 29 октября на сцене Crocus City Hall, который был построен в 2009 году отцом Эмина Аразом Агаларовым в честь его друга Муслима Магомаева. В фойе второго этажа Crocus City Hall работает музей памяти Муслима Магомаева. Зрители концерта также смогут увидеть личные вещи великого певца, выставку картин, написанных Муслимом Магомаевым, фотографии из семейного архива, концертные фраки и многочисленные призы, собранные по всему миру за десятилетия музыкальной карьеры. В Баку концерт состоится 25 октября во Дворце Гейдара Алиева с участием известных азербайджанских артистов.

Также ожидается реализация нового большого проекта.

"С одним из мировых продюсеров (его имя пока не хочу раскрывать), который работал с Уитни Хюстон, Тони Брэкстон, Селин Дион, Майклом Бубле, будет подготовлен большой альбом, состоящий из творчества легендарного Элвиса Пресли. Это уникальный проект и будет реализован на высоком уровне. Муслим Магомаев и Элвис Пресли всегда были моими кумирами", - сказал EMIN.

Народный артист Азербайджана отметил, что не планирует в ближайшее время записывать дуэты и снимать клипы. А исполняемые композиции не всегда привязаны к событиям из его жизни.

"Песни не всегда привязаны к событиям из моей жизни, но каждая - это отдельная история, помимо эмоциональной составляющей, она должна нести в себе определенный смысл. Проблема современной музыки часто заключена в том, что часто не можешь понять, что тебе артист или автор пытается в ней сказать. Я люблю композиции со смыслом. Думаю, что многим интересно послушать глубокий, разумный текст на современном языке", - добавил артист.

Что касается фестиваля Sea Breeze Summer Fest, то это новый формат, представляющий собой череду live-выступлений, которые пройдут на территории Sea Breeze Resort. В ближайшие недели пройдут концерты - Jony (2 июля), Zivert (16 июля) и Кенана Догулу (27 июля).

"В рамках фестиваля будет представлено пять концертных программ, один из которых будет с участием зарубежных артистов, которые были популярны в 80-90-х годах. Я надеюсь, что в следующем году международный фестиваль "ЖАРА" вновь пройдет в Баку. Он будет по-настоящему удивительным и грандиозным. На протяжении пяти дней запланировано участие около 300 артистов. Сам фестиваль "гастролирующий", и пройдет еще в 8-10 странах", - отметил EMIN.

А с 25 по 29 июля в рамках Sea Breeze Summer Fest в масштабной музыкальной программе выступят более 150 артистов, будут представлены оригинальные номера и яркое шоу. Билеты, приобретённые ранее на фестиваль "ЖАРА", действительны на Sea Breeze Summer Fest. Sea Breeze Summer Fest - это целая коллекция невероятных летних эмоций и вдохновение на весь год. Пять дней приключений и знакомство с удивительной культурой и атмосферой Азербайджана.