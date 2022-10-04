В Анкаре состоялся грандиозный концерт с участием азербайджанских музыкантов - ФОТО
В концертном зале CSO Ada Ankara в Анкаре в рамках фестиваля "Дорога культуры столицы" состоялась грандиозная концертная программа всемирно известного пианиста, джазового исполнителя и композитора Шаина Новрасли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на вечере вместе с Шаином Новрасли выступили Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Арслан Новрасли (тар).
Отметим, что концертная программа организована Министерством культуры и туризма Турции, Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) при поддержке Турецкого агентства по координации и сотрудничеству (TİKA) и Ассоциации Cultural Network House ("Дом культурных связей").
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