В Анкаре состоялся грандиозный концерт с участием азербайджанских музыкантов

В концертном зале CSO Ada Ankara в Анкаре в рамках фестиваля "Дорога культуры столицы" состоялась грандиозная концертная программа всемирно известного пианиста, джазового исполнителя и композитора Шаина Новрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на вечере вместе с Шаином Новрасли выступили Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Арслан Новрасли (тар).

Отметим, что концертная программа организована Министерством культуры и туризма Турции, Фондом турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV) при поддержке Турецкого агентства по координации и сотрудничеству (TİKA) и Ассоциации Cultural Network House ("Дом культурных связей").