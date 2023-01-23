В Театре оперы и балета с ошеломляющим успехом был показан спектакль "Паяцы"

22 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло.

Как передает Day.Az, в этот вечер спектакль собрал большую зрительскую аудиторию и прошел при полном аншлаге. Среди слушателей оперы было большое количество видных общественных ии культурных деятелей республики, представителей дипломатического корпуса и СМИ.

Спектакль прошел с ошеломляющим успехом. Яркая игра артистов, красивые, изысканные декорации и костюмы, великолепная музыка Руджеро Леонковалло в исполнении оркестра представили спектакль зрелищным и интересным.

Блестяще и безупречно исполнили свои партии Народный артист Азербайджана Самир Джафаров (партия Канио), Заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Турал Агасиев (партия Крестьянина) и солист Атеш Гараев (партия Арлекина) .

В этот вечер партию Тонио исполнял приглашенный гастролер, этнический азербайджанец солист Оперного театра Петруцелли (Италия), лауреат международных конкурсов вокалистов Ардалан Джаббари , который также вызвал восторг зрителей проникновенным исполнением своей партии и актерским мастерством.

Особо следует отметить дирижера оперы Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюба Гулиева, который с большим профессионализмом вел спектакль, который своей манерой дирижирования воодушевлял музыкантов и вокалистов. Самых добрых слов заслуживают артисты хора под руководством Заслуженного деятеля искусств республики Севиль Гаджиевой, которые пели и актерски играли просто прекрасно.

От начала и до конца спектакля зрители эмоционально и восторженно поддерживали выступление артистов бурными аплодисментами и возгласами "браво!". Показ оперы "Паяцы" без преувеличения явился актом высокого художественного искусства. еще раз продемонстрировав высокий уровень деятельности Азербайджанского театра оперы и балета.

Нигяр Алиева