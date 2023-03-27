Сокровище классического балета на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева ,доктор искусствоведения, профессор АНК

В знаменитом стихотворении "Прогулка двух влюбленных" французского классика Франсуа Тристан Л'Эрмита есть строка: "Вода мечтает, в дрему погрузившись". Вот и бакинская публика, заполнившая Театр оперы и балета, погрузилась в атмосферу истинно классического балета французского "разлива" - "Корсар" на музыку Адольфа Адана и в постановке Мариуса Петипа. Событие для отечественного балетного театра исторического масштаба - ведь впервые знаменитый балетный пират вместе со своими сокровищами (уже ставшими хрестоматийными танцами и сценами) пришвартовался на бакинской сцене.

Не спектакль, а настоящий балетный бриллиант, в котором есть все: исторический колорит, любовь, романтика, мелодраматические страсти, встречи и расставания, предательство, мятеж, побег из сераля, па-де-де с вариациями, классические пачки. Словом, все то, что составляет суть классического балета. А если добавить еще и барочный антураж, "приправленный" пряностями Востока и пиратскими приключениями, то постановка стала вполне предсказуемой удачей в театральном смысле.

После М.Петипа балет "Корсар" пережил столько редакций, что разобраться в этом балетном море, в котором бороздит титульный герой, не берутся даже историки балетного театра. При этом каждый раз редакторы утверждают, что пользуются архивными материалами самого Петипа. Однако почему-то каждый раз (пользуясь единым источником), результаты хореографии получаются разными. Балетоманы в очередной раз удивляются, проверить не спешат и особо не ропщут, потому что основу хореографии М.Петипа все редакторы умудряются сохранять в неизменном виде.

Однако бакинская премьера интриговала уже тем, что постановщик спектакля - Самир Самедов - не только утверждает, что обратился к первоисточнику М.Петипа во всех отношениях - в плане оригинального либретто, хореографии, музыкального материала, вплоть до сценических костюмов (нечто общее со знаменитыми рисунками костюмов Е.Пономарева просматривалось), - но и в качестве убедительного доказательства своих тщательных историко-архивных изысканий зарегистрировал данную постановку в агентстве по авторским правам (весьма весомый аргумент !).

И декорации, созданные известным российским сценографом, академиком Российской Академии наук Дмитрием Чербаджи радовали зрителей яркими красочными картинами - восточным колоритом в виде ковра-самолета на основной завесе "пролетающим" по всем актам разворачивающего сценического действия: то в виде шатра в гроте пиратов, то в виде портьеры во дворце Паши, не говоря уже о корабле, плывущим на фоне тюлевой завесы с имитацией пенных кружев. На памяти автора этих строк впервые бакинская публика аплодировала сценографии - при эффектном появлении корабля и его крушении. Что ни говори, театр и, тем более, балетный - искусство визуальное, и яркая сценография всегда существенный бонус в восприятии спектакля.

Как воспримет публика столь колоритное нашествие пиратов балетного моря на сцену Театра оперы и балета, и сможет ли долгожданная премьера стать эффектным завершающим аккордом праздничных дней, предстояло узнать в минувший выходной день.

А теперь поподробнее...

Балетный блокбастер

Сам сюжет балета "Корсар" довольно запутан. Два корсара - Конрад и Бирбанто - и две красавицы Медора и Гюльнара, у которых просто дар встревать во всевозможные неприятности, после чего они каждый раз оказываются в руках купца-рабовладельца Ланкедема, который не оставляет попытки продать их Сеид Паше. Но все заканчивается голливудским happy end'ом. Главный герой - Конрад расправляется со всеми злодеями, в том числе и с другом-Иудой Бирбанто, а в финале, когда шторм разбивает корабль о скалы, умудряется вместе с возлюбленной Медорой доплыть до ближайшего берега. Что дальше случилось с героями авторы либретто де Сен-Жорж и Мазилье скромно умалчивают (по первоисточнику - поэме Байрона не столь радужно). Однако глядя с какой легкостью персонажи этого балетного блокбастера справляются со всеми трудностями, невольно вспоминаются слова музыканта и танцора Джеймса Брауна о том, что "Любую проблему на свете можно решить танцуя".

В своей редакции Самир Самедов решительно убирает ставший уже привычный образ раба Али и знаменитый андриановский Pas d'action Медоры, Конрада и Али в гроте (в целом, логично, у самого М.Петипа образ Али как таковой отсутствовал), реконструировал делибовские номера с Медорой и раскрыл целый "букет" интересных моментов в сцене "Оживленный сад" (шуточный танец с тростью и a capell'ный вокализм с участием "привалившегося" к боковому балкону хора театра).

На вершине зрительских симпатий стал не титульный герой, а исполнительницы женских партий. В партии Медоры обворожительно-статная прима-балерина отечественного театра Аян Эйвазова очаровывала своей мягкой пластикой рядом со своим сценическим возлюбленным, тройными смерчевыми оборотами в фуэте из знаменитого Па-де-де и демонстрировала графическую отточенность поз, движений в Саду.

В партии озорной Гюльнары восхитительное впечатление в плане техники и актерского исполнения оставила Фатима Халафова (всегда удивляешься танцу балерины, закутанной в шарф - сценически эффектно, но весьма проблематично в плане дыхания).

Молодой и фактурный Сеймур Гадиев был горяч и порывист, создавая брутальный образ предводителя корсаров - Конрада, который тем не менее, был и романтичен в проявлении своих чувств к балетной красавице, аккуратно "аккомпанировал" в дуэтах своей партнерше Медоре-А.Эйвазовой.

В целом, это был спектакль-спор, сцена-соперничество балетных исполнителей, невероятно тонко, словно играючи, перетягивающих внимание, успех на себя. Впечатляюще смотрелись сложнейшие Pas de slave в исполнении Мехмана Марданова в партии купца Ланкедема и Ф.Халафова в партии его невольницы Гюльнары, и Рas de deux из второго акта Конрада-С.Гадиева и Медоры-А.Эйвазовой. И зрительный зал, словно поймав этот драйв, невероятно бурно реагировала не только на каскад saut de basque, double tour en l'air, но и на каждый пируэт героинь, а в финальных coupe jete en tournant en manege (прыжки с полуоборотом по кругу) исполнительниц публика заглушила своими аплодисментами и сам оркестр.

На протяжении всего вечера приятно поразил Орхан Исламов в партии Бирбанто, который не только злодействовал на сцене, поднимая бунт и в гроте и на корабле, весьма аккуратно провел всю свою партию (если не изменяет память - это первая ведущая партия исполнителя) и на радость зрителей исполнил эффектный прыжок - revoltade 540 уже в начале своего появления на сцене.

Отдельной строкой хотелось бы отметить артистизм самого Самира Самедова в партии Сеид Паши: в пантомимных сценах был просто неподражаем - комиковал вовсю, вызывая улыбку на протяжении всего спектакля. И глядя на такого обаятельного Пашу, ради внимания которого Гюльнара "сцепилась" с Зульмой (носящей звание любимой жены этого титульного сановника), зритель невольно задается вопросом - И кто тут отрицательные и положительные герои? С одной стороны, Паша - своего рода эстет, который бережно коллекционирует цветы и красивых женщин, оказывает почтение паломникам-дервишам. С другой стороны, те самые корсары, которые, как и свойственно разбойникам, грабят дворец и насильственно похищают одалисок (явно не для коллективного ночного чтения-размышления философского трактата "О природе вещей").

Правда, глядя на таких точеных одалисок - Динару Ширинову, Сабину Гаджидадаш, Лейлу Нариманидзе из первого акта и Нигяр Алиеву, Лиану Прага из сцены "Оживленный сад" - весьма деликатно и утонченно вычерчивающих свою хореографию в пальчико-прыжковых вариациях, мужская половина зала понимающе поглядывала на сцену "захвата" столь прелестных заложниц. А Назрин Адыева бесстрашно "сражалась" с гипотетическим врагом в танце лукавого "Корсарчика".

Каспийское круиз "Корсара"

"Корсар" относится к числу масштабных классических балетных спектаклей (в плане количества занятых исполнителей и артистов миманса). В целом, это был вечер-презентация балетной труппы театра и весьма успешная. Восхитительному женскому кордебалету театра весьма достойно противостоял мужской мускульно-ритмичный "Танец корсаров". И две кордебалетные группы театра "зажигали" в примирительном общем танце "Форбан".

Отметим слаженное звучание оркестра театра под управлением маэстро Орхана Гашимов, который, действуя с танцорами в унисон, позволял солистам больше поразить публику и эффектными прыжками, и умением играть темпами во вращениях.

В целом, по шквалу аплодисментов (многие аплодировали стоя), этот вечер оставил волшебное послевкусие. В наш слишком материальный век душа жаждет окунуться в сказочный антураж. Ведь только в таких милых старинных и наивных балетных спектаклях благородные, кочующие по морю "рыцари меча и кинжала" женятся на красавицах, которые вместо богатства паши выбирают счастье, пользуясь позабытой терминологией К.Маркса, с любимым люмпен-пролетарием. И бакинский "Корсар", со счастливыми влюбленными и вновь отстроенным кораблем уже скоро вновь пустится в очередное плавание уже по Каспию, открывая публике безоблачный горизонт для последующих вечеров.