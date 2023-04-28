В Москве прошел вечер, посвященный 100-летию выдающегося ученого Зарифы Алиевой

В Москве прошел вечер, посвященный 100-летию выдающегося ученого-офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой.

Как передает Day.Az, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в РФ совместно с представительством Фонда Гейдара Алиева в России, приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, российской общественности и диаспоры, активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

Сначала выступили народный артист Азербайджанской Республики Мансум Ибрагимов и группа "Гая".

Выступивший затем посол Полад Бюльбюльоглу рассказал участникам мероприятия о богатом и ярком жизненном пути Зарифы Алиевой, подчеркнул вклад Зарифы Алиевой как ученого в развитие офтальмологии в Азербайджане. Отметив, что ему посчастливилось знать ее лично, дипломат сказал, что Зарифа Алиева была всесторонним и светлым человеком, любила музыку, культуру, искусство, сама играла на фортепиано и, будучи замечательным доктором, помогла очень многим людям.

Посол также проинформировал гостей о том, что в эти дни в Москве был проведен ряд мероприятий в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этом контексте было отмечено строительство БАМ, решающую роль в котором сыграл Гейдар Алиев.

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что Зарифа Алиева была супругой выдающегося государственного и политического деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Быть супругой такого великого человека очень непросто. Также она была замечательной матерью и воспитала прекрасных детей - Севиль ханым и Ильхама Алиева. Ее сын Президент Ильхам Алиев золотыми буквами вписал свое имя в историю Азербайджана. Доблестная Азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим освободила азербайджанские территории, которые около 30 лет находились под оккупацией. Президент, получивший воспитание в семье Зарифы ханым и Гейдара Алиевича, осуществил мечту азербайджанцев всего мира.

Профессор, заслуженный врач Азербайджанской Республики, заведующий отделом патологии рефракции и офтальмоэргономики Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Расим Гаджиев и доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней им. Гельмгольца Министерства здравоохранения РФ Елена Тарутта рассказали о высоких профессиональных и человеческих качествах Зарифы Алиевой. Было отмечено, что и сегодня в институте, где Зарифа Алиева защищала докторскую диссертацию, ее прекрасно помнят и отзываются о ней необыкновенно хорошо, как о действительно талантливом ученом, организаторе и очень целеустремленной женщине.