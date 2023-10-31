Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в формировании, развитии и пропаганды национальной культуры. И, организованный Фондом Гейдара Алиева первый Музыкальный форум, на котором обсуждены очень важные вопросы, бесспорно должен послужить дальнейшему развитию национальной музыкальной культуры.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев.

"На Музыкальном форуме были представлены и обсуждены очень интересные темы, среди которых образовательные вопросы исполнительской и композиторской сферы, традиционных музыкальных жанров и различных хореографических направлений, развития национальной музыки, ведения музыковедческих исследований, пропаганды наших традиций в глобальном масштабе. Очень важно сохранение традиций и следование современным тенденциям, подготовка новых молодых талантливых кадров, следование национально-культурным ценностям", - отметил Агаверди Пашаев.

Музыкальный форум, который проходит во Дворце "Гюлюстан" 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

Данный форум впервые проходит в Азербайджане. На мероприятиях с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей, проводятся обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д. Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции "Азербайджанская культура - 2040".