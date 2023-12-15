В Союзе писателей Азербайджана представлена ​​книга стихов Эльчина Мирзабейли "Молитва матери моей"

Сегодня в Союзе писателей Азербайджана была представлена книга стихов заслуженного журналиста, поэта, политического эксперта Эльчина Мирзабейли "Молитва матери моей".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, книга посвящена исторической победе Азербайджана в Отечественной войне и содержит стихи о Шуше и Карабахе.

В церемонии презентации приняли участие депутаты, писатели, композиторы и другие гости.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Совета печати Рашад Меджид рассказал о творчестве и деятельности Эльчина Мирзабейли, отметив его многогранную деятельность.

"Эльчин Мирзабейли неустанно работает и как поэт, и как политический эксперт. В книге заложена патриотическая тема, и она важна для того, чтобы наша историческая победа была доведена до народа и будущих поколений языком поэзии", - сказал он.

Выступивший затем депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу отметил, что Эльчин Мирзабейли является одним из самых искренних поэтов современной азербайджанской поэзии.

"Его стихи написаны в таком же тонком, патриотическом духе, как душа азербайджанского народа. Самая священная молитва - это молитва матери. В этих стихах наш исторический триумф отражен в патриотическом духе", - добавил он.

Другие выступающие также рассказали о творчестве Эльчина Мирзабейли, высоко оценив его талант.