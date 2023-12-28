Корреспондент Trend Вугар Иманов удостоен награды Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане

В Ташкенте состоялась церемония награждения победителей конкурса 2023 года, объявленного Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане среди СМИ и общественности страны на тему исторической дружбы и сотрудничества между двумя странами, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов был удостоен награды в номинации "Азербайджанские журналисты, пропагандирующие азербайджано-узбекскую дружбу и сотрудничество" за 2023 год.

Следует отметить, что с 2013 года этот конкурс, начавшийся по случаю 90-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, проводится ежегодно и включает в себя номинации в сфере СМИ, телевидения, общественной, переводческой и литературной деятельности. В этом году церемония награждения была приурочена к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

На открытии директор АКЦ Самир Аббасов рассказал об итогах 2023 года, развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере культурных связей, реализации множества мероприятий и проектов. Было отмечено, что в Ташкентской и Хорезмской областях Узбекистана прошли Неделя азербайджанской культуры, Дни города Шуша, Дни азербайджанского кино, а также прошедшие в Азербайджане Дни культуры Узбекистана.

Самир Аббасов оценил взаимные визиты глав государств, строительство правительством Узбекистана в Азербайджане школы в освобожденном от оккупации Физулинском районе, открытие Центра азербайджановедения при Ташкентском государственном университете Востоковедения, создание уголка Азербайджана при Международном музее ремесел в Коканде как памятные события года.

Заместитель председателя Союза журналистов Узбекистана Акбархон Магдиев отметил, что между двумя странами неуклонно развиваются связи в области культуры и печати, а также упомянул о специальной номинации с учетом объявленного Президентом Шавкатом Мирзиёевым 2023 года в Узбекистане "Годом внимания к людям и качественного образования". Он подчеркнул, что Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева тесно сотрудничает с местными СМИ Узбекистана, в результате чего в местной прессе ежегодно публикуется более 500 статей и передач об Азербайджане.

Далее состоялась церемония награждения по итогам 2023 года:

"Лучшая телепередача, посвященная азербайджано-узбекской дружбе и сотрудничеству" - ведущая Sevimli TV Нигора Элмуродова, режиссер и ведущий телепередачи Национальной телекомпании Узбекистана "Узбекистан - наш общий дом" Мирзахамамдам Авазов и Бектош Азимов, ведущая Zamon TV Назира Убайдуллаева.

"Лучший проект года по Азербайджану в Узбекистане" - ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гулчохра Рихсиева (за проект создания Центра азербайджановедения имени Гейдара Алиева при Университете востоковедения) и руководитель проекта молодежной организации Узбекистана "Ибрат Фарзандлари" Рустам Гориева (за представленный проект онлайн-обучения азербайджанского языка на онлайн-платформе YouTube).

"Самый активный деятель культуры и науки Узбекистана, пропагандирующий азербайджано-узбекские дружеские отношения" - ректор Узбекского государственного университета искусств и культуры Элдор Шерманов и проректор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Фируза Икрамханова.

"Самый интересный культурный проект года в Узбекистане" - музыкально-комедийный спектакль "Гайынана" в постановке Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими и музыкально-комедийный спектакль "Аршин мал алан" в постановке Музыкального театра Государственного института искусства и культуры Узбекистана, а также руководитель телеканала "АРБ Гюнеш" Махсим Махсимов за клип "Мэни севиб галсайдын", посвященный азербайджано-узбекской дружбе.

"Азербайджанские деятели, широко пропагандирующие азербайджано-узбекскую дружбу и сотрудничество" - профессор кафедры азербайджанской литературы Бакинского Славянского университета , заслуженный учитель Азербайджана Низами Тагисой (за многочисленные исследования узбекской и каракалпакской литературы).

"Научно-исследовательский проект по азербайджанской литературе в Узбекистане" - доцент Национального университета Узбекистана имени Мирзы Улугбека Айбиби Искандерова (за труды наследия Максуда Шейхзаде).

За статьи года на тему "Гейдар Алиев - Тюркский мир - Узбекистан" - журналисты Низомжон Исломов и Карим Зарипов.

"Азербайджанские журналисты, пропагандирующие азербайджано-узбекскую дружбу и сотрудничество" - Сулейман Исмаилбейли.

"Лучший переводно-издательский проект года" - поэт Рахматжон Бабаджонов.

"Широкая пропаганда азербайджанской национальной музыки в Узбекистане" - музыкант Ильхам Абдуллаев и доцент Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Даврон Кадыров.

Выступившие выразили благодарность за высокую оценку деятельности, подчеркнув, что будут еще больше уделять внимание братским отношениям с Азербайджаном. Гостям была представлена​​художественно-музыкальная программа, состоящая из азербайджанской национальной музыки.

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