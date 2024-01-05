Как азербайджанская музыка появилась в репертуаре оркестра народных инструментов Узбекистана

Азербайджанская музыка как духовно близкая узбекскому слушателю всегда занимала важное место в культуре Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В репертуаре театральных, музыкальных коллективов, а также известных певцов и инструменталистов, в том числе исполнителей на народных инструментах, нашли особое место произведения азербайджанских композиторов, привлекая внимание яркой, неповторимой мелодичностью, выразительностью, образностью стилевого языка.

Большой популярностью пользовалась не только в артистической, но и в научной среде азербайджанская музыкально-поэтическая традиция с её богатой народно-песенной, музыкально-сценической, певческо-исполнительской культурой.

Особый интерес узбекских ученых - музыковедов вызывали мугамы. Например изучению и сравнительному анализу мугамов и макомов были посвящены труды профессора Р.Юнусова, в которых ученый выявлял структурные особенности и параллели в такого рода развитых и сложных жанрах профессиональной музыки. Дополняет эту мысль и литературная основа макомов, где рядом с поэзией Физули, Низами Ганджеви, звучат поэтические строки Омара Хайяма, Рудаки, Навои.

В трудах учёных Азербайджана также большое внимание уделялось вопросам взаимовлияния, в том числе и в сфере инструментальной музыки. Так, С.Агаева в публикации "Музыкальные инструменты средневековья в трактатах Абдулгадира Мараги" приходит к выводу о наличии общности в развитии музыкальной культуры тюркоязычных народов.

Исследователь отмечал: "Впервые в трактатах Мараги, так широко освещается ...инструментарий, распространённый в этой среде. Это было связано с общей возросшей ролью тюркских народов в общественно-государственной жизни XIV - XV веков, и с правлением тюрко-монгольских династий Джелаиридов и Тимуридов, и с усилением значения тюркских языков, проявившихся в творчестве поэтов Азербайджана (в том числе Мараги), заговоривших в полный голос на своём родном языке."

Узбекские театроведы М.Рахманов, М.Хамидова отмечали роль Азербайджанского музыкального театра в становлении узбекского профессионального музыкально-сценического искусства ХХ века и формировании его репертуара.

В частности, в монографии М.Хамидовой "Халима Насырова" рассказывалось о восторженных отзывах будущих знаменитых узбекских артистов, обучавшихся в 1924-1927 годы в Баку - в Театральной студии имени Мирзы Фатали Ахундова, о мастерстве выдающихся певцов Азербайджана, таких как Д.Карягды, С.Шушинский, Х.Шушинский, З.Адыгезалов, а также Г.Сарабский, Ш.Мамедова и Б.Мамедов, об опере "Лейли и Меджнун", впервые пробудившей у них интерес к оперному творчеству.

Следует заметить, что ещё в начале ХХ века оперы "Кёроглу", "Лейли и Меджнун", музыкальные комедии "Не та - так эта", "Аршин мал алан" выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова завоевали сердца узбекского зрителя и оказали большое влияние на рождение первых музыкально-драматических, оперных спектаклей. В дальнейшем они стали неотъемлемой частью музыкально-сценического, концертно-исполнительского репертуара и учебно-педагогической практики Узбекистана.

А музыкальная комедия "Аршин мал алан" вдохновила композитора С.Юдакова на создание первой узбекской комической оперы "Проделки Майсары", ставшей поистине классической.

Популярные вокальные и инструментальные сочинения Уз.Гаджибекова в инструментовке для народного оркестра тоже обрели новую жизнь в тембрах национальных инструментов Узбекистана.

Национальные инструменты Узбекистана и Азербайджана, например, най и ней, дойра и дэф, сурнай и зурна, гиджак и кеманча, тоже имеют общую историю. Как отмечал К.Керимов, "азербайджанский народ создал целый ряд своеобразных музыкальных инструментов, получивших широкое распространение по всему Закавказью, в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока."

В свою очередь, оркестры народных инструментов прошли тот же сложный путь осмысления, определения своего места в профессиональной культуре ХХ века, формирования репертуара, исполнительской и композиторской школ.

Изучением истории зарождения оркестров народных инструментов в Узбекистане занимались Т.Вызго и А.Петросянц, Р.Ходжаев, Г.Кузнецова и Ф.Садыков. Азербайджанская музыка не только расширяла и обогащала репертуар Государственного Академического оркестра народных инструментов имени Тохтасина Джалилова, но служила блестящим образцом мелодического дарования азербайджанских композиторов, способствовала развитию и совершенствованию исполнительского мастерства музыкантов.

В числе таковых Увертюра к опере "Кёроглу" в инструментовке А.Петросянца, "Плач Гюльчехры", Ария и Песня Аскера из музыкальной комедии "Аршин мал алан" Уз.Гаджибекова в инструментовке Б.Гиенко, романс "Сенсиз" для голоса с оркестром на слова Д.Хандона в инструментовке В.Юргаева, "Ашугская песня" для ная с оркестром в инструментовке С.Габриэляна, которые исполнялись не только в Узбекистане, но и за рубежом.

Так, в 1977 году во Всесоюзном смотре-конкурсе профессиональных художественных коллективов, наряду с другими произведениями, прозвучала Увертюра к опере "Кёроглу", вызвавшая гром аплодисментов. В октябре 1996 года оркестр имени Тохтасина Джалилова выступил инициатором и организатором концерта Лауреатов Первого Межреспубликанского конкурса исполнителей на народных инструментах Средней Азии, Казахстана и Закавказья имени Уз.Гаджибекова.

Первой премии тогда были удостоены М.Атаходжаев (рубаб прима), К.Назиров (гиджак), У.Эргашев (чанг). К.Назиров был отмечен также специальным призом за лучшее исполнение произведений Уз.Гаджибекова.

В репертуар оркестра вошли сочинения Сеида Али оглы Рустамова "Шадлыг регсы" в инструментовке Б.Губайдуллина и "Сурайя" для голоса с оркестром на слова Джаббар-Заде; "Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы" в инструментовке В.Юргаева; сочинение для голоса с оркестром "Эвлари вар хана-хана" Фикрета Амирова на стихи Амири в переводе С.Алиева, а также "Азербайджанская сюита" С.Кулиева, "Песня без слов" С.Алескерова в инструментовке Р.Гафурова.

Украшением концертных программ стали песня "Не прощай" на стихи Доризо, "Концертная рапсодия" композитора А.Бабаева в инструментовке А.Юргаева, особенно "Бахчагюрт" для тара (кашгарского рубаба) композитора А.Герая в инструментовке Б.Улмасова.

Крупным событием в жизни коллектива стали его гастроли в Баку. Е.Неведов в статье "Узбекские рубабы и гиджаки", опубликованной на страницах газеты "Бакинский рабочий" 6 августа 1966 года, писал: "В голосах народных инструментов всегда слышен отзвук сердца народа. И сколько их не слушаешь, не перестаёшь восхищаться самобытной образностью народной музыкальной поэзии. Так было и на этот раз в Азе байджанской филармонии, со сцены которой широкой волной лились звуки узбекских гиджаков, рубабов, дутаров, ная, сурная, чанга."

Произведения композиторов Азербайджана вошли в программные требования Республиканских конкурсов исполнителей на народных инструментах. В числе таковых "Первая" и "Вторая" фантазии Уз.Гаджибекова, "Мугам-поэма" Ф.Амирова, "Первый концерт для тара с оркестром" С.Алескерова, "Испанские танцы" М.Меликова, а также "Адажио" и "Вальс" из балета "Семь красавиц" К.Караева, которые не только привлекали выразительными красками, но и демонстрировали мастерство узбекских инструменталистов.

В истории культурных контактов Узбекистана и Азербайджана незабываемый след оставил творческий вечер, посвященный памяти Уз.Гаджибекова и 100-летнему юбилею первого представления первой на мусульманском Востоке оперы "Лейли и Меджнун".

На вечере, который состоялся 5 ноября 2009 года в Государственном Академическом Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои, прозвучали фрагменты из "Лейли и Меджнуна", "Кёроглу", "Аршин мал алана" и других сочинений в исполнении узбекских и азербайджанских певцов, инструмен талистов, ансамбля "Карабах" под руководством Ю.Алиева, симфонического оркестра ГАБТа, а также Государственного камерного оркестра национальных инструментов "Согдиана" Ф.Абдурахимовой.

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