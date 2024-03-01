Александр Рыбак и Сабина Бабаева выступили с концертом в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт норвежского певца и скрипача белорусского происхождения, победителя конкурса "Евровидение 2009" Александра Рыбака, сообщает Day.Az.

По большей части этот вечер можно назвать концертом Александра Рыбака и Сабины Бабаевой, участницы "Евровидения 2012", которая выступила со своим инструментальным ансамблем с полноценной программой. А в дуэте они исполнили хит "Düm Tek Tek", с которой турецкая певица Хадисе выступила на "Евровидении 2009".

В вечере также приняли участие Venom Cello и Violin Orchestra.

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