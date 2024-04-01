На сцене виртуозы! С любовью и уважением к памяти Азада Алиева

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств Азербайджана, дирижера Азада Алиева (1951 - 2014), сообщает Day.Az.

На вечере в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили известные пианисты - народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли, народные артисты Азербайджана Егяна Ахундова, Мурад Адыгезалзаде и лауреат республиканских и международных конкурсов, вокалист Махир Тагизаде (баритон).

Вниманию слушателей были представлены Простая симфония Бенджамина Бриттена, "Прогулка по ночному городу" (из к/ф "Мелодии белой ночи") Исаака Шварца, Фортепианный квартет Густава Малера, романс "Снова, как прежде, один..." П.Чайковского, романсы "Проходит всё", "Всё отнял у меня", "О нет, молю, не уходи", романс "Вокализ" (обработка Д.Ситковецкого) Сергея Рахманинова, Концерт для двух фортепиано с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, Ноктюрн №1 Фридерика Шопена (обработка Я.Иманова).

Виртуозное исполнение произведений пианистами, прекрасный голос вокалиста произвели большое впечатление на публику. Слушатели встречали каждый музыкальный номер с огромным интересом, награждая музыкантов бурными овациями.

Концертная программа прошла в теплой, душевной атмосфере и стала отражением уважения к памяти, творчеству дирижера Азада Алиева.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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