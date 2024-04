Песни Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Селин Дион и Адель прозвучали в Баку при сотнях свечей

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся прекрасный концерт Mystery Ensemble, сообщает Day.Az.

Mystery Ensemble подготовил для слушателей прекрасную программу, исполнив хиты неподражаемых Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Селин Дион и Адель. Песни из репертуара всемирно известных исполнительниц звучали в зале, украшенном сотнями свечей. В программе прозвучали I will always love you, My heart will go on, Skyfall, Simply the best и многие другие песни.

Голосами величайших соул-див пели скрипки и виолончели. Еще никогда ранее звучание струнных инструментов не было так близко к чувственному вокалу мировых легенд.

Свечи создавали невероятную атмосферу, наполненную настроением волшебства в сочетании с потрясающе красивой музыкой. Концерт воплотил дух и смелость величайших певиц, стал свидетельством силы и независимости женщин. Каждая исполненная песня - хит и история силы, стойкости женского духа. Организаторы концерта - RED EVENTS & Distribution ltd.

