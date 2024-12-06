Пресечена попытка представить азербайджанские песни как армянские

Предотвращены попытки представить песни "Töhfə", "Getmə amandır", "Yavaş-yavaş" и "Bayram şamları" как армянские.

Об этом говорится в сообщении Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана, передает в пятницу Day.Az.

"Несколько дней назад Агентство интеллектуальной собственности сообщило об удалении со страницы "Behrooz Abshar" на Youtube видео с песней в исполнении народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой "Yar gəldi yar", музыка которой принадлежит Адилю Гераю, а слова Али Керими, размещенного как образец армянской музыки.

Агентство сообщает, что было выявлено размещение в качестве образцов армянской музыки на странице "BehrooZ Abshar" в Youtube еще ряда песен в исполнении Шовкет Алекберовой - видео с песней "Töhfə" было отмечено, как "Armenian Music, Caucasian (Torkish languge) Music 10. Şövkət Ələkbərova (rare)"; "Getmə amandır" - как "Armenian Music, Caucasian (Torkish languge) Music 11. Şövkət Ələkbərova (rare) Music 13."; "Yavaş-yavaş" - как "Armenian Music, Caucasian (Torkish languge) Music 12 Şövkət Ələkbərova (rare)" и "Bayram şamları" - как "Armenian music, Caucasian (Torkish languge) Music 13 Şövkət Ələkbərova (rare)".

В сообщении подчеркивается, что музыка песни "Töhfə" принадлежит Фирангиз Бабаевой, слова - Баба Везироглу. Видеозапись исполнения Ш.Алекперовой этой песни в сопровождении ансамбля народных инструментов "Хатира" под руководством Адиля Багирова была произведена 30 мая 1980 года. Продолжительность звучания (хронометраж) - 3 минуты 14 секунд. Видеозапись хранится в "Золотом фонде" АзТВ под кодовым номером 3226-S.

Слова песни "Getma amandir", написанной композитором Гаджи Ханмамедовым, принадлежат Ашугу Алескеру. Видеозапись была произведена 13 декабря 1971 года - певица исполнила эту песню в сопровождении ансамбля народных инструментов под руководством Ахсана Дадашева. Продолжительность звучания (хронометраж) - 3 минуты 19 секунд. Хранится в "Золотом фонде" АзТВ под кодовым номером 41986.

Исполнение песни "Yavaş-yavaş" на музыку Назиля Гамарлинского и слова народного поэта Бахтияра Вагабзаде было записано на видео 1 июля 1986 года - певица исполнила эту песню в сопровождении ансамбля народных инструментов "Хатира" под руководством Адиля Багирова. Продолжительность звучания (хронометраж) - 6 минут 48 секунд. Хранится в "Золотом фонде" АзТВ под кодовым номером 6693-S.

Видеозапись исполнения песни "Bayram şamları", созданной Джахангиром Джахангировым на слова Шихали Гурбанова, была произведена 8 февраля 1968 года. Ш.Алекперова исполнила эту песню в сопровождении ансамбля народных инструментов под руководством Ахсана Дадашева. Продолжительность звучания (хронометраж) - 3 минуты 24 секунды. Хранится в "Золотом фонде" АзТВ под кодовым номером 38485.

"Еще раз напоминаем, что управление имущественными правами Ш.Алекперовой на Youtube осуществляет ООО "Mikpro", действующее в городе Баку. В результате мер, осуществленных Агентством интеллектуальной собственности с привлечением ООО "Mikpro", 4 видео, размещение которых привело к нарушению прав Ш.Алекперовой как исполнительницы, были удалены со страницы Youtube "BehrooZ Abshar". Тем самым руководство Youtube подтвердило нарушение прав Ш.Алекперовой как исполнительницы и нарушенные права были восстановлены", - сказали в ведомстве.