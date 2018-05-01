Министр финансов Азербайджана посетит Филиппины

В четверг министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отправится в Манилу (Филиппины) для участия в ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). Об этом сообщает во вторник министерство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что 51-ое заседание Совета управляющих АБР состоится с третьего по шестое мая 2018 года.

В рамках заседания представители стран-членов АБР обсудят множество вопросов по различным направлениям, в том числе сотрудничество между азиатскими странами, проблемы инклюзивного развития стран региона, меры, которые призваны расширить охват системы медицинского обслуживания, вопросы глобального характера и другие.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

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