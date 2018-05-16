Названы объемы импорта Азербайджаном российского газа

В первом квартале 2018 года российский "Газпром" поставил в Азербайджан 797 миллионов кубометров газа. Об этом говорится в ежеквартальном отчете "Газпрома", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

При этом в 2017 году Азербайджан импортировал 349 миллионов кубометров российского газа.

ООО "Газпром экспорт" и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджан. Соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве. Поставки начались 22 ноября 2017 года.

Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 миллиарда кубометров российского газа.

Как отмечали в SOCAR, газ будет закачиваться в подземные газохранилища с целью его дальнейшего использования в переработке, или для внутренних потребностей. Если возникнет необходимость, какие-то объемы могут пойти на экспорт. Эти поставки также позволят SOCAR проверить мощности своих подземных газохранилищ.

Совет директоров ПАО "Газпром" также принял решение об открытии представительства компании в Азербайджане.

В Азербайджане функционируют два подземных газохранилища - Калмазское и Гарадагское, которые находятся на балансе ПО "Азнефть". Емкость подземных газохранилищ страны позволяет хранить в них свыше 3,5 миллиарда кубометров газа.

В октябре 2009 года ООО "Газпром экспорт" и SOCAR заключили среднесрочный контракт на поставку из Азербайджана газа на период 2010-2015 годов через пункт сдачи Ширвановка на российско-азербайджанской границе. За указанный период было закуплено 5,4 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

В 2015 году дочерняя компания ООО "Газпром экспорт" "Газпром Швайц АГ" осуществляла поставки в адрес "Азербайджанской метаноловой компании" (AzMeCo). Всего в рамках контракта тогда было поставлено 107,4 миллиона кубометров газа.

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