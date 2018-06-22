Самир Шарифов: Азербайджан откажется от кредита ВБ

Азербайджан намерен отказаться от кредита Всемирного банка (ВБ) на реализацию третьего проекта "Азербайджанские сельские инвестиции" (AZRIP-3).

Об этом сказал в пятницу министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта изменений в госбюджет на 2018 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Проект по сельским инвестициям является важным и мы будем его продолжать. Просто мы намерены отказаться от кредитов Всемирного банка и реализовывать его за счет внутренних средств. Это связано с тем, что правительство намерено проводить более сбалансированную кредитную политику. AZRIP-3 в основном включает в себя работы по строительству и благоустройству и он не требует ввоза какого-либо оборудования и материалов из-за рубежа", - сказал министр.

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