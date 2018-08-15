Решение по статусу Каспия увеличит экспорт через азербайджанский проект

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в ходе V саммита глав прикаспийских государств, может стать дополнительным шагом к увеличению объемов экспорта газа через Трансадриатический газопровод (ТАР).

Об этом в среду сказал Trend замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений, кандидат экономических наук Игбал Гулиев, передает Day.Az.

"В рамках саммита в Актау были подписаны еще шесть соглашений, включая соглашение в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и о предотвращении инцидентов на море. На фоне продвижения в планах сотрудничества по вопросам Каспийского региона Туркменистан возлагает надежды на возможность строительства Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря до берегов Азербайджана с дальнейшим подключением к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), продолжением которого и является TAP", - сказал Гулиев.

Вопросы подключения новых поставщиков к проекту "Южный газовый коридор" и планы по увеличению пропускной способности остаются на повестке. Потенциальными поставщиками природного газа с использованием трубопроводной системы ЮГК являются страны Каспийского региона. В ближайшее время интерес различных стран к Трансадриатическому газопроводу только возрастет, считает эксперт.

"Мы считаем, что в ближайшее время удастся устранить все искусственные и естественные барьеры на пути завершения строительства итальянского участка проекта TAP. Активно привлекаются средства в строительство по проекту. В целом Трансадриатический газопровод можно оценить как геоэкономически эффективный транспортный маршрут, который позволяет европейским странам диверсифицировать поставки природного газа. Участники TAP имеют колоссальный опыт реализации масштабных международных энергетических проектов, используя современные технологии и соблюдая требования охраны окружающей среды и безопасности. Напомню, что в поддержку строительства TAP как важного элемента "Южного газового коридора" выступил и президент США Дональд Трамп", - сказал Гулиев.

Отметим, что 12 августа на V саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документа.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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