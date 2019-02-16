Азербайджанский газ имеет геостратегическое значение для Болгарии

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, имеет геостратегическое значение для диверсификации поставок для Болгарии, Македонии и региона Юго-Восточной и Центральной Европы, сообщает Trend со ссылкой на проект Интегрированного энергетического и климатического плана Болгарии на период с 2021 по 2030 год, опубликованный министерством энергетики страны, передает Day.Az.

В рамках проекта "Южный газовый коридор" IGB предоставит Болгарии и ее соседним странам доступ к альтернативным источникам, говорится в документе.

Как отмечается, IGB обладает стратегической значимостью для реализации "Вертикального газового коридора" и будет способствовать развитию концепции Балканского газового хаба.

Реализация этого проекта также создает возможности для транзитных перевозок через газотранспортную систему "Булгартрансгаз" Болгарии в другие интерконнекторы в регионе, говорится в документе.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.