Строительство азербайджанского мегапроекта близится к завершению

Реализация проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершена на 85,2 процента, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение консорциума TAP AG, передает Day.Az.

"В настоящее время реализация проекта TAP продолжается фазой строительства трубопровода. Каждый день сотни метров территории по маршруту TAP очищаются, трубы свариваются, укладываются в траншеи в соответствии с этапами строительства и графиком строительства. На конец января 2019 года реализация проекта TAP была завершена на 85,2 процента", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.