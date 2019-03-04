В Греции и Албании приведено в исходное состояние 90 процентов территории по маршруту прокладки Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице консорциума TAP AG в Твиттер.

"90 процентов территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние. Аграрная производственная деятельность в регионе Фиери (Албания) возобновилась, и с началом весны следы работ станут еще менее заметными", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.