ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг" приняли превентивные меры в целях обеспечения бесперебойной и качественной подачи электроэнергии потребителям в дни праздника Новруз. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришиг".

Согласно указанию руководства "Азерэнержи" и "Азеришиг", в целях бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией, немедленного устранения возможных аварий организовано дежурство ответственных лиц центральных аппаратов обоих акционерных обществ, а также на электростанциях и подстанциях системного значения назначены ответственные лица. Проведена повторная проверка всех линий электропередач высокого, среднего и низкого напряжения.