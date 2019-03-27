ОАО "Азерэнержи", в соответствие с "Программой по реабилитации", проводит комплексное строительство, реконструкцию и восстановительные работы на подстанциях системного назначения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО.

Отметим, что реконструкция подстанций энергосистемы Азербайджана, а также увеличение мощности посредством замены перегруженных трансформаторов весьма важна с точки зрения предотвращения аварий.

В то же время реконструкция и увеличение мощности подстанций крайне важна для передачи нагрузки с одной подстанции на другую в случае аварийного режима в целях сокращения потерь и, самое главное, для обеспечения потребителей более качественным электроснабжением.

Таким образом, за счет выделенных государственных средств и внутренних возможностей реконструируются находящиеся на балансе "Азерэнержи" станции "Хырдалан" и "Мушфиг" мощностью в 220 киловольт, подстанции "8-ой километр", "Забрат", "Ахмедли", "Дубенди", "Маштага", "Бута", "Алят", "Зых", "Сумгайыт-2", "Гянджа-1", "Губа", "Мингячевирская городская" подстанция, подстанции "Шеки" и номер 205.

Кроме этого, для обеспечения питанием промышленного комплекса в городе Сумгайыт строится новая подстанция "Сулфанол" мощностью 110 киловольт. Работа близится к завершению.

В рамках "Программы по реабилитации" за последние шесть месяцев одновременно проведены ремонтно-восстановительные работы и на других подстанциях, и их мощность значительно увеличилась. Так, трансформатор в 25 мегаватт на подстанции "Масазыр" заменен трансформатором в 40 мегаватт, трансформатор в 25 мегаватт на подстанции "Джануб" заменен трансформатором в 40 мегаватт, два трансформатора на подстанции "№ 135" мощностью в 40 мегаватт заменены на трансформаторы в 80 мегаватт. Также трансформатор в 15 мегаватт на подстанции "Алят" заменен трансформатором в 25 мегаватт и так далее.

В целом за последние шесть месяцев мощность подстанций увеличилась на 249 мегаватт.