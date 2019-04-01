ОАО "Азерэнержи" в целях еще большего усиления надежности и устойчивости обеспечения электроэнергией Баку проводит новую высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП) мощностью в 220 киловольт от электростанции "Джануб" в городе Ширван до подстанции "Хырдалан".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, проведение новой линии не только повысит надежность энергосистемы, но также, в случае возникновения проблем на какой-либо ведущей в направлении столицы высоковольтной линии, позволит перебросить нагрузку с одной ЛЭП на другую.

После того, как новая ЛЭП будет введена в эксплуатацию, также станет проще осуществить ремонтно-восстановительные работы на других высоковольтных линиях.

В ближайшее время новая 220 киловольтная ЛЭП будет введена в эксплуатацию.